Mafia 2 Definitive Edition : voici les 10 premières minutes de la version remasterisée sur PS4 Pro

Mafia II : Definitive Edition vient de sortir, et on vous propose donc de découvrir les 10 premières minutes de ce remaster. Par rapport au jeu de 2010, les graphismes ont été lissés, même s'il s'agit plus d'une évolution que d'une révolution. La capture ci-dessous a été réalisée sur PS4 Pro, et nous permet donc de découvrir les aventures de Vito Scaletta sous leur meilleur jour possible, en 1080p à 60 fps. Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui se trouve à cette adresse. Rappelons que Mafia II : Definitive Edition est disponible dès maintenant sur PC, PS4 et Xbox One.