Mafia Trilogy : Remake ou Remaster, dates de sortie, nouveautés, 2K Games fait le point

Il y a une semaine, 2K Games avait annoncé l’existence de Mafia Trilogy par le biais d’un très court teaser. A ce moment-là, quelques infos sur cette compilation remasterisées avaient été données, mais ça restait en substance assez flou. On savait en revanche que le 19 mai 2020, 2K Games allait donner du biscuit. Et ce dernier a bel et bien tenu sa promesse. Car en plus de nous dévoiler trois trailers, un pour chaque jeu, l'éditeur américain a aussi mis en vente Mafia 2 : Definitive Edition et Mafia 3 : Definitive Edition dans la foulée avec pour chacun un trailer conséquent. Donc, depuis 18h en ce mardi 19 mai, il est possible de mettre la main sur la version remasterisée de Mafia 2 et la version complète de Mafia 3, puisque tous les DLC ont été intégrés. A ce propos, vous pouvez consulter notre test complet de Mafia 2 : Definitive Edition dans nos colonnes.









Le premier Mafia quant à lui a subi un traitement de faveur, puisqu’il s’agit d’un véritable remake. Le jeu a été refait from scratch comme disent nos amis anglo-saxons, c’est-à-dire qu'il a été retapé de la tête aux pieds par les développeurs de chez Hangar 13. Mais ce n’est pas tout parce que le jeu a aussi bénéficié de nouveaux réajustements, avec un scénario mis à jour, de nouveaux dialogues, des trames de fonds développées, des séquences de jeu ajoutées, de tous nouveaux éléments de gameplay, sachant que c'est le même moteur de jeu qui a permis la création des cinématiques de Mafia III. En revanche, sa date de sortie est calée quant à elle au 28 août prochain.