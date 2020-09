Mafia Definitive Edition : un trailer de lancement plein d'honneur et de sang

Ça y est, il est enfin là. Après de longs mois d'attente, Mafia Definitive Edition se rend enfin disponible dans le commerce sur PC, PlayStation 4 et Xbox One : à vrai dire, on pourrait bien tenir là l'un des remakes les plus attentionnés de cette génération tant Hangar13 s'est attelé avec soin à remodeler l'aventure originale, datant tout de même de 2002.Mieux encore, les développeurs ont pris le temps de conserver des modes originaux , d'en apporter de nouveaux et tout un tas d'options qui rendent l'expérience plus qu'intéressante : nous vous conseillons donc de jeter un œil à notre test, juste ici , ainsi qu'au trailer de lancement ci-dessous. Il devrait vous mettre l'eau à la bouche.