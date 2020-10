Mafia Definitive Edition : 1ère mise à jour, un filtre Noir et de nouvelles options au programme

en fonction du véhicule que vous conduisez et de l'endroit où vous vous trouvez, vous découvrirez peut-être quelques nouvelles fonctionnalités de gameplay que nous avons ajouté". Il n'y a donc plus qu'à essayer tout ça par soi-même : bon jeu à tous.









Sorti il y a quelques semaines, Mafia Definitive Edition fait définitivement office de l'un des remakes les plus attentionnés qui soient. On vous conseille donc de jeter un œil à notre test juste ici et, si vous comptez vous immiscer dans cette épopée criminelle prochainement ou simplement reprendre votre partie, sachez que 2K Games vient de lever le voile sur la toute première mise à jour dès à présent disponible.En premier lieu,Il va sans dire que Mafia, dont le contexte se déroule en pleine prohibition dans les années 30, est un hommage gigantesque aux œuvres de cette période impressionnante de l'Histoire.Ensuite,: il sera ainsi possible d'activer ou non le marqueur de l'objectif principal, les marqueurs ennemis sur la mini-carte, la navigation GPS ou pas-à-pasBon chance., portant sur un problème de cinématiques qui ne s'affichaient pas, d'animations buguées durant la mission "Le saint et la pécheresse" ou sur la sélection des véhicules qui ne fonctionnaient pas correctement après les missions de Lucas Bertone.Enfin, notons qu'Hangar13 signale l'arrivée de surprises dans le mode Circulation Libre :