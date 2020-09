Test Mafia Definitive Edition : le jeu culte est de retour, et il a mis son plus beau costume !

Le Test

L'année 2020 aura été celle du grand dépoussiérage pour la trilogie Mafia. Après la version GOTY de Mafia III et le remaster de Mafia II, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir le remake de Mafia : The City of Lost Heaven... sorti il y a tout de même dix-huit ans ! Les trailers étaient particulièrement alléchants, la version preview du mois dernier s'est montrée rassurante, mais qu'en est-il du résultat final ? Un indice chez vous : une fois l'aventure terminée, on a aussitôt enchaîné sur un deuxième run...





Le scénario de Mafia Definitive Edition reprend à l'identique celui de son ancêtre et nous propulse donc dans les années 30, dans un contexte de prohibition et de crise financière. Les missions s'égrènent de 1930 à 1938, au fil du témoignage de Tommy Angelo. Cet ancien chauffeur de taxi, devenu par hasard membre du crime organisé, confesse tous ses méfaits auprès du détective Norman dans l'espoir d'une protection policière. Très largement inspirée par des films comme le Parrain, les Affranchis ou encore Scarface, l'aventure monte en puissance au fil des missions, jusqu'à son fameux et brutal final, qui fait rétrospectivement le lien avec Mafia 2. A la fois mafieuse et cinématographique, l'ambiance n'a rien perdu de sa force tandis que l'histoire se montre toujours aussi intéressante. Il faut dire que ce remake suit assez scrupuleusement les vingt missions originales, et en reprend même les intitulés. Certes, certains passages ont été retouchés ici ou là, mais ces modifications œuvrent généralement pour la bonne cause. Soit pour fluidifier le gameplay en améliorant et modernisant le level design, soit pour renforcer la caractérisation des personnages en remaniant certaines scènes cinématiques. Ainsi, les apparitions de Sarah, Sam ou encore Paulie se font plus nombreuses. L'évolution de Paulie est certainement la plus intéressante, le comparse de Tommy étant plus drôle, touchant et inquiétant que jamais. La mission mêlant cigares et diamants a quant à elle été remaniée de manière à ce que même les connaisseurs du Mafia original soient surpris. Et le remake se permet même d'ajouter des petites zones de jeu entières, histoire de prolonger certaines missions (séquence de détente après la course automobile, magasin de Big Biff dans Chinatown…). Certains de ses ajouts sont même suffisamment subtils pour que la plupart des joueurs passent à côté. Petit conseil à ce sujet : lorsque vous raccompagnerez Paulie chez lui, ne foncez pas bêtement vers l'indicateur d'objectif. Prêtez plutôt attention à ce qu'il dit et suivez ses indications vocales alcoolisées et volontairement vagues. Vous finirez alors la mission dans un tout autre quartier.





FAMEUX MAFIEUX





Des détails de ce genre, le jeu n'en manque pas. Par exemple si vous conduisez du mauvais côté de la route lors des premières missions de taxi, la vieille acariâtre ne manquera pas de vous le faire remarquer. Elle finira même par quitter votre véhicule si vous vous montrez trop imprudent. Les dialogues durant les voyages sont toujours bien gérés, vos interlocuteurs n'hésitant pas à reprendre leur conversation là où elle a été interrompue (si vous quittez momentanément votre voiture par exemple). Puisque l'on évoque les véhicules, sachez que vous pourrez en conduire une cinquantaine, allant de la vieille guimbarde à la voiture sportive, en passant par le camion de glace ou le fourgon postal. Cerise sur le gâteau, il est désormais possible d'enfourcher des motos. Envisagée par le studio Illusion Softworks il y a une vingtaine d'années, cette option avait finalement été abandonnée en cours de développement. Le studio Hangar 13, qui est aux commandes de ce remake, nous gratifie quant à lui de quelques bonnes idées supplémentaires, comme ce système de guidage "augmenté" repris de Mafia III (de sobres panneaux indicateurs apparaissent dans les décors afin de vous signifier si vous devez aller tout droit, à gauche ou à droite à chaque embranchement de route). Et lorsqu'une mission vous demande de vous rendre à un endroit précis, une discrète place de parking peinte sur le sol vous incite à vous arrêter pile au bon emplacement. Si les modernisations de ce type simplifient agréablement la vie des joueurs, Mafia Definitive Edition a tout de même pensé aux nostalgiques exigeants. Il est ainsi possible de choisir entre une conduite "standard" ou "simulation", une transmission automatique ou manuelle, et une police moyennement réactive (qui ne réagit qu'aux crimes) ou intransigeante (qui vous poursuivra pour de simples excès de vitesse ou non-respect des feux de signalisation). Le mode de difficulté maximal permet quant à lui de retrouver un rechargement des armes réaliste, qui fait perdre les munitions qui étaient encore présentes dans le chargeur.





UNE FAMILLE EN OR





Malgré leurs moteurs des années 30, la conduite des véhicules est plutôt agréable, en plus d'être assez largement personnalisable. Quant aux combats, ils ont été modernisés et se calquent sur des affrontements en vue à la troisième personne classiques, avec plaquage contre divers éléments de couverture (encadrements de portes, caisses, etc.). Rien de génial ou d'extraordinaire, mais ça fait le taf. Après tout, les fusillades rigides de 2002 étaient également loin d'être irréprochables. Quant aux graphismes, ils sont tout simplement sans commune mesure avec les modélisations anguleuses et les textures baveuses d'antan. Le jeu est incontestablement beau, et même très beau par moments. Il s'avère d'ailleurs encore plus agréable à l’œil que le remaster de Mafia II. Du point de vue de la technique comme de celui de la direction artistique, il n'y a vraiment pas à se plaindre. Mention spéciale pour les mimiques de Don Salieri, qui arrivent à être à la fois fines et très expressives, grâce à une parfaite combinaison entre motion capture précise et jeu d'acteur subtil.







L'aspect sonore n'est pas en reste puisque la version originale est absolument parfaite, tandis que la version doublée en français se situe clairement dans le haut du panier. Quant à la bande-son, elle cumule thème principal marquant et stations de radios dédiées à de sympathiques musiques jazzy. On a même droit à des bulletins d'information faisant non seulement référence aux missions passées ou à venir, mais également à la météo en cours ou encore à la ville d'Empire Bay, renforçant ainsi le lien entre Mafia et Mafia II. Toutefois, tout n'est pas parfait dans ce remake puisqu'on déplore tout de même quelques lacunes par rapport au jeu original : les missions secondaires données par Lucas Bertone semblent avoir disparues, et le mode Freeride Extreme n'est pas au rendez-vous. On a juste droit au mode Circulation libre, histoire de pouvoir profiter un peu plus de l'open-world. D'ailleurs, les acharnés des gta-like qui n'auraient toujours pas compris que Mafia est avant tout une succession de missions "linéaires" situées dans un monde ouvert risquent de trouver que tout cela manque d'activités secondaires. Pour notre part, on préfère largement un scénario entraînant et bien ficelé à un bac à sable qui déborde de partout… Enfin, quelques rares bugs restent encore à corriger, comme cette course poursuite à pied mal "timée", ces soucis de collisions lors des combats au corps à corps, ou encore ce problème très ponctuel qui fait disparaître pendant une frame ou deux l'habitacle des voitures. Pas de quoi bouder notre plaisir !