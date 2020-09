Mafia Definitive Edition : le poids du jeu révélé, c'est dans la norme

Assurément, Mafia Definitive Edition fait partie des remakes les plus attentionnés de cette génération. Avec un souci du détail minutieux, Hangar13 s'apprête à pondre une refonte impressionnante réalisée sous le moteur de Mafia III : 4K, modèles 3D complètement retapés, animations clinquantes, doublages ré-engegistrés, gameplay modernisé... Les atouts sont nombreux et n'ont rien à envier aux productions actuelles. C'est donc en toute logique que l'on se pose la question suivante : combien d'espace le jeu occupera-t-il sur nos disques durs ?Grâce aux versions tests envoyées à certaines rédactions, nous avons enfin un premier élément de réponse : la version PS4 de Mafia Definitive Edition pèsera 37,77GB. Une masse tout à fait honnête compte tenu des apports visuels apportés : toutefois, on attendra de voir le poids de la version PC, elle qui s'octroiera encore plus d'upgrades techniques.Pour rappel, le soft sortira donc sur PC, PS4 et Xbox One le 25 septembre prochain.