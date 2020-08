Mafia Definitive Edition : un nouveau story trailer plein d'honneur et de cartouches

Parmi tous les remakes et remasters prévus en 2020, Mafia Definitive Edition siège sans doute en tête de liste des plus attendus : il faut dire que le travail de Hangar 13 sur le jeu de 2002 est assez impressionnant puisque le studio a en réalité... tout refait. Nouveaux modèles 3D, nouveaux doublages, nouvelles cinématiques : si l'histoire et les missions restent les mêmes, un soin incroyable fut apporté à la plastique et au gameplay pour une rénovation en bonne et due forme. Le jeu a justement fait l'objet d'une nouvelle présentation lors de la soirée d'ouverture de la gamescom 2020 : voici donc un deuxième story trailer, court mais intense, représentant à nouveau le parcours criminel de Tommy Angelo, le chauffeur de taxi reconverti en mafieuxBref, on se donne rendez-vous le 25 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One : en attendant, nous vous proposons de vous délecter de la bande-annonce ci-dessous ou de notre preview , publiée fraîchement après que l'on ait eu la chance de jouer au soft.