Mafia Definitive Edition : quand Lost Heaven nous souhaite la bienvenue en vidéo

Mafia : Definitive Edition se rappelle à notre bon souvenir à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par 2K Games. Courte, la séquence brosse le portrait de la ville de Lost Heaven où se déroule l'intrigue du jeu. Recréée de A à Z, elle conserve toutefois les lieux emblématiques de la version originelle. A noter que ce trailer est le premier d'une série de quatre, comme stipulé dans le communiqué officiel.



" Jeudi prochain, le 10 septembre, 2K et Hangar 13 diffuseront la deuxième vidéo de cette série, mettant cette fois-ci l’accent sur les mécanismes de prise de vue et de conduite révisés qui composent la base du gameplay, est-il expliqué. Le jeudi suivant, le 17 septembre, une troisième vidéo se penchera sur les missions qui constituent le parcours de Tommy Angelo au cœur du monde criminel de Lost Heaven. Pour finir, le 23 septembre, vous découvrirez comment la superbe partition orchestrale du jeu a été enregistrée malgré une pandémie mondiale."



En attendant d'en voir davantage donc, on rappelle que la sortie de Mafia : Definitive Edition est fixée au 25 septembre prochain sur Xbox One, PC et PS4, soit le même jour que la Trilogy complète contenant les rééditions de Mafia II et de Mafia III. Bien évidemment, chacun de ces trois jeux peut être acheté séparément.