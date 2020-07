Mafia Definition Edition : 14 minutes de gameplay en 4K, le remake s'annonce excellent

Mafia : Definition Edition qui, on le rappelle, est un remake du jeu sorti en 2002. Haden Blackman, le président de Hangar 13, nous guide à travers cette séquence de 14 minutes en rappelant que ses équipes comprend des développeurs ayant non seulement travaillé sur la version originale, mais également sur Mafia 2 & 3. Comme annoncé auparavant, pour Mafia : Definition, le studio est reparti d'une feuille blanche, conscient que les technologies ont grandement évolué depuis la sortie du premier Mafia.



Ainsi, la ville de Lost Haven a été totalement recréée tout en conservant ses lieux emblématiques. Haden Blackman souligne que tout un tas de détails visuels ont été ajoutés, que l'éclairage a été retouché, et que même l'audio a fait l'objet d'un soin particulier pour renforcer l'immersion. Quant aux cinématiques, elles ont nécessité des sessions de motion capture pour rehausser la qualité des animations faciales, sachant que des nouvelles scènes de dialogue feront leur apparition pour enrichir le background des personnages. D'ailleurs, en parlant du casting, Hangar 13 assure aux fans de la première heure que tous les protagonistes de Mafia seront présents.









Dans la peau de Tommy Angelo, on pourra se glisser aux commandes de différents véhicules, et même de motos. Naturellement, les gunfights auront également leur importance, et les développeurs ont mis un point d'honneur à ce que toutes les armes contenues dans le jeu correspondent à celles que l'on pouvait se procurer à l'époque. Ca semble évident, mais Haden Blackman insiste sur le fait que Mafia : Definitive Edition reprendra toutes les missions iconiques de la version originale, dont "A Trip to the Country" mise en avant ici.



On vous laisse regarder tout ça tranquillement, en rappelant que Mafia : Definitive Edition sortira le 25 septembre prochain sur PC, Stadia, Xbox One et PS4. Il est aussi dans la compilation Mafia Trilogy qui comprend, comme vous vous en doutez, les deux autres Mafia en version remasterisée. Ils sont d'ailleurs disponibles en téléchargement depuis le 19 mai dernier.