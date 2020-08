Mafia Definitive Edition : 17 minutes de pur gameplay, un rendu de folie

2K Games continue de faire monter la hype autour de Mafia : Definitive Edition, en nous dévoilant aujourd'hui une grosse vidéo de gameplay de plus de 17 minutes. Spoiler : le jeu est sublime ! Comme vous pouvez le constater, la vidéo est également commentée par Haden Blackman, Président du studio Hangar 13 qui s'est occupé de ce remaster de folie. Rappelons que le jeu a été complètement recréé avec le moteur graphique de Mafia III, et qu'il comprendra une histoire rallongée, une bande-son enregistrée par un orchestre, mais aussi un gameplay totalement revu et corrigé pour s'accorder aux standards modernes. Rappelons que les portes de la ville de Lost Heaven s'ouvriront le 25 septembre sur PC, PS4 et Xbox One.