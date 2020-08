Mafia Definitive Edition : le mode de difficulté Classique se dévoile, un réalisme vraiment poussé

Il y a peu, Hangar 13 précisait que Mafia Definitive Edition, le remake attentionné du jeu culte sorti en 2002, proposerait un mode de difficulté "Classique", de façon à proposer une expérience proche de l'originale. Aujourd'hui, à travers un post officiel, la firme revient sur cette facette précise en livrant de nombreux détails intéressants. Et malgré son exigence, on peut avouer sans mal que ça donne envie.Cela concerne tout d'abord les véhicules : ceux-ci seront plus difficiles à contrôler, l'aide à la conduite étant moins présent, voire "totalement absent dans certains cas". Il faudra donc s'avérer minutieux dans sa conduite, d'autant plus que le code de la route devra être respecté, du moins quand la police est dans le coin. Bien que le GPS soit activé, aucune indication de direction ne sera néanmoins donnée en jeu. Concrètement, si vous avez raté une sortie et que vous décidez de faire demi-tour en contre-sens, vous pourriez bien avoir des problèmes avec la justice. De même, il faudra faire attention aux dommages, les véhicules s'avérant ici moins résistants.Bien sûr, le mode Classique s'applique aussi à pied : les ennemis seront plus agressifs, plus aptes à vous rentrer dans le lard que dans les autres modes, infligeront plus de dégâts et esquiveront mieux les coups. Une attention de tous les instants sera également demandée puisque vos opposants n'apparaîtront pas sur la map, laissant alors la possibilité d'un méchant mafieux tapis dans l'ombre... à votre insu.Toujours concernant les combats, la régénération automatique de la santé n'ira que jusqu'à 20% et sera plus lente tandis que les trousses de soin, elles, seront moins efficaces qu'en Normal.Dernier détail qui a son importance : lorsque l'on rechargera ses armes, on perdra les balles laissées dans le chargeur ! Comme dans la vraie vie, donc, et comme le jeu de base le proposait.Bien sûr, un trophée/succès sera à la clé si vous parvenez à terminer l'aventure dans cette difficulté : on ne sait néanmoins pas si des bonus in-game pourront être débloqués. Pour cela, rendez-vous le 25 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour en avoir le cœur net.