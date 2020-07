Mafia Definitive Edition : une version PS5 / Xbox Series X à prévoir ?

Haden Blackman, à la tête du studio de développement. Et sa réponse ne ferme pas totalement les portes

Nous ne pouvons pas encore en parler, en tout cas pas en termes d'annonce ou de discussion. Nous voulons voir la série Mafia sur autant de plateformes que possible. Cela dépendra du succès de la Definitive Edition et de la nécessité ou non d’une mise à niveau mais nous nous assurerons que le jeu est bien compatible avec les machines next-gen, comme l'exigent les constructeurs.



En gros, une version PS5 et Xbox Series X de Mafia Definitive Edition dépendra du succès des éditions PS4 et Xbox One et, quoiqu'il arrive, vous pourrez bien jouer aux moutures actuelles sur les machines de prochaine génération. À vous de voir...





Mafia Definitive Edition nous proposera une splendide refonte du jeu de 2002 sous le moteur clinquant de Mafia III : 4K, textures et modèles 3D entièrement refaits, effets de lumière retapés, gameplay modernisé, doublages réenregistrés... Il s'agit d'un remake franchement attentionné de la part de Hangar13 et, très clairement, c'est un des titres les plus attendus de l'année. Mais avec autant d'attention technique, on se demande forcément si le soft ne serait pas encore mieux sur PS5 et Xbox Series X...Bonne nouvelle, la question d'un tel portage fut justement posée par Sirus Gaming à