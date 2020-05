Mafia II Definitive Edition : votre PC peut-il faire tourner le remaster ? Les configurations PC dévoilées

2K Games a dévoilé en profondeur Mafia II : Definitive Edition hier, annonçant au passage que ce remaster des aventures de Vito Scaletta était d'ores et déjà disponible à la vente. Mais votre PC peut-il le faire tourner ? Si on en juge par les composants demandés par Hangar 13 pour garantir une expérience optimale, Mafia II devrait pouvoir tourner sereinement sur la plupart des machines. La petite bizarrerie, c'est que le matériel demandé est plutôt costaud, mais également vraiment daté, avec des processeurs Intel série 2 et 3 (datant donc de 2011 / 2012) et des GPU GeForce série 6 et 7 (2012 / 2013). En clair, avec du matériel récent, vous n'aurez rien à craindre, et si vous êtes un antiquaire, il faudra alors espérer que vous ayez opté pour du matériel haut de gamme à l'époque. On note tout de même que le jeu demande Windows 8.1 au minimum, ce qui disqualifie ceux qui tournent encore sous Windows 7.

MINIMUM

OS : Windows 8.7 64 bit

CPU : Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8120

RAM : 6 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD7870

HDD : 50 Go libres

Carte son : compatible DirectX

RECOMMANDÉ

OS : Windows 8.7 64 bit

CPU : Intel Core i7-3770 ou AMD FX-8350

RAM : 8 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 780 ou AMD Radeon R9 290X