Mafia III Definitive Edition : un trailer qui nous plonge en plein braquage sur fond de blues

Disponible depuis hier soir, Mafia III : Definitive Edition s'offre un trailer de folie qui nous met en compagnie de Lincoln Clay pour un braquage à haute tension, le tout sur une bande-son blues bien sentie. Développé par Hangar 13 et initialement sorti en 2016, ce troisième opus nous plonge en plein dans les années 70 tandis que Lincoln revient de la guerre du Viêtnam dans sa ville de New Bordeaux. Copie de la Nouvelle-Orléans, cette cité est rongée par le crime, la corruption, et un racisme très prononcé contre lequel le héros devra se battre pour prouver sa valeur. Si le jeu ne propose pas de transformation graphique aussi poussée que les deux premiers opus, sachez que cette Definitive Edition rassemble tous les contenus disponibles. Mieux, si vous êtes déjà titulaires du jeu sur PC, PS4 ou Xbox One, sachez que ce dernier sera upgradé automatiquement en Definitive Édition.