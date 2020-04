Mafia III : une Definitive Edition bientôt sur PC, PS4 et Xbox One ?

Mafia II ne sera donc pas le seul à avoir droit à une Definitive Edition, comme nous l'apprend l'organisme de classification de Taïwan. Ce dernier vient en effet de lister Mafia III : Definitive Edition sur PC, PS4 et Xbox One. Pour rappel, c'est l'organisme de classification coréen qui avait vendu la mèche sur Mafia II : Definitive Edition. Reste à savoir si le jeu de Hangar 13 aura droit à un petit traitement de surface, ou s'il s'agira purement et simplement d'une version comportant tous les contenus sortis à ce jour. Réponse d'ici la fin de l'année si on en croit la date de validité mentionnée sur le document que vous pouvez voir ci-dessous.