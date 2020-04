Mafia II : une Definitive Edition aperçue, le remaster bientôt officialisé ?

NeoGeo Pocket Color en 2000, sur Nintendo Switch tandis que l'ESRB affiche de son côté un Saints Row The Third Remastered sur PC, PS4 et Xbox One. C'est la fête.





Les rumeurs et autres indices disaient donc vrai : 2K Games semble avoir un plan pour sa franchise Mafia et si l'on reste sans nouvelle d'un probable quatrième opus, un remaster du second volet est visiblement dans les tuyaux. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil vers l'organisme de classification sud-coréen pour s'en rendre compte et s'apercevoir qu'une fiche d'un certain Mafia II : Definitive Edition y figure, sans pour autant mentionner de date de sortie ni de plateforme précise.Ce n'est pas la première fois que cet équivalent du PEGI local (qui se charge, donc, de ratifier les jeux vidéo en fonction de leur contenu) fait la boulette d'annoncer un produit en avant-première : il nous avait déjà fait le coup pour Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, le portage de Borderlands 1 ou encore la version PC de Sunset Overdrive ou d'Octopath Traveler. On peut donc affirmer sans mal que Mafia II Definitive Edition devrait s'officialiser bientôt : ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'éditeur ne fasse le pas.Au passage, notons que ce même site internet vient également de référencer SNK Gals' Fighters, jeu de combat sorti sur