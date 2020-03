Hangar 13 : une nouvelle franchise en conception, adieu Mafia 4 ?

On se demandait encore il y a quelques semaines si Hangar 13, le récent studio appartenant à 2K Games et auteur de Mafia III, allait nous annoncer prochainement un nouvel opus de la fameuse saga criminelle : un nouvel indice de taille, repéré tout fraîchement dans une offre d'emploi pour un producteur exécutif au sein de la branche anglaise, indique que la firme planche actuellement sur... "une nouvelle franchise clé".Voilà qui enterre bien des espoirs de voir un Mafia 4 débarquer : cependant, l'IP appartenant à l'éditeur américain, rien n'empêche ce dernier de confier le projet à un autre studio... ou de laisser s'atteler Hangar 13 à un remaster de Mafia II, comme le laissaient supposer les rumeurs Hangar 13, fondé en 2014 à Novato, aux États-Unis, n'a pour le moment que Mafia III à son actif : plutôt froidement accueilli, le jeu témoignait d'une certaine ambition mais maladroitement exprimée. On espère bien évidemment que ce prochain soft inédit saura le réconcilier avec son public : attendez-vous donc à une annonce les prochains mois, comme c onfirmé