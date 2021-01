Codemasters donne son go pour se faire racheter par Electronic Arts

Débutée le 10 novembre 2020, l'affaire du rachat de la société Codemasters arrive enfin à son terme. Après un - léger - bras de fer entre Take Two Interactive et Electronic Arts, c'est finalement l'éditeur de FIFA qui l'emporte après avoir présenté une belle enveloppe de 1,2 milliard de dollars, contre 960 millions pour Take Two Interactive qui n'a pas souhaité renchérir et s'est donc gentiment retiré de la course. De toutes les façons, les dirigeants de Codemasters avait exprimé leur préférence de faire partie de la maison EA, plutôt que celle de Take Two Interactive, expliquant un rapprochement d'état d'esprit dans la façon de concevoir des jeux de sport. Il n'aura donc pas fallu attendre bien longtemps que pour les principaux dirigeants de Codemasters votent en faveur d'Electronis Arts, sachant que tout cela sera concrétisé lors des prochaines assemblées générales qui auront lieu le 3 février prochain. A moins qu'un autre éditeur se décide à se montrer plus gourmand d'ici là. Qui sait ?