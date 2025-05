Codemasters met la série WRC en pause : restructuration en profondeur chez le studio britannique

Codemasters, reconnu pour son expertise dans le domaine des jeux de course depuis près de trois décennies, fait face à une vague de licenciements. Un mouvement annoncé après avoir officialisé la fin de son partenariat avec le World Rally Championship (WRC) et la mise en pause de tout développement futur de jeux de rallye. Conséquence d'une telle décision : une vague de licenciements confirmée auprès de ns confrères de VGC, puisque le studio anglais indique vouloir "réduire certains postes", tout en réaffectant autant de collaborateurs que possible dans d’autres divisions d’EA Sports. ; Codemasters appartenant à Electronic Arts depuis 2021. Ce que l'on constate surtout, c'est que Codemasters est en train de tourner la page sur une partie de son ADN. Le studio, fondé dans les années 80, s’était imposé comme une référence incontestable du jeu de course, en particulier dans le domaine du rallye, avec Colin McRae Rally (1998), puis les séries DiRT et WRC. Aujourd’hui, cette longue aventure s’achève dans la discrétion, avec un simple communiqué évoquant une "fin de parcours".









Cette décision s’inscrit dans un contexte de réorganisation plus large au sein d’Electronic Arts, puisque l’éditeur américain a annoncé récemment des suppressions de postes à grande échelle, touchant potentiellement jusqu’à 400 employés. L’ironie de la situation n’échappera à personne. Lors de son rachat de Codemasters pour 1,2 milliard de dollars en 2021, EA promettait la création d’un "leader mondial du divertissement automobile", capable de proposer "chaque année de nouvelles expériences de course". L’acquisition avait permis à EA de mettre la main sur les licences F1, WRC, GRID, DiRT et Project CARS, venues s’ajouter aux franchises Need for Speed et Burnout déjà dans son giron. La vision semblait ambitieuse, presque trop belle pour être vraie.





Deux ans plus tard, la réalité est tout autre. En 2022, l’équipe de DiRT 5 avait déjà été absorbée par Criterion Games pour renforcer la production de Need for Speed. Et malgré le lancement récent de F1 25, certaines sources rapportent des performances commerciales décevantes pour les derniers opus F1 et WRC, ajoutant encore à la pression interne. Les licenciements à venir, dont le nombre exact reste inconnu, marquent non seulement une rupture avec le passé, mais aussi un tournant stratégique majeur. Si EA entend réorienter Codemasters vers d’autres projets, peut-être plus alignés avec les performances attendues du groupe, c’est bien une page de l’histoire vidéoludique qui se referme ici.