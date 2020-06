WRC : Codemasters va récupérer la franchise pendant au moins cinq ans

World Rally Championship reconduira un contrat similaire.



Pour le moment, les jeux annuels WRC seront toujours assurés par BigBen et Kylotonn, à l'instar de WRC 9 prévu le 3 septembre et WRC 10 (en 2021) et WRC 11 (en 2022). Si vous aimiez les épisodes actuels, profitez-en car la donne pourrait changer d'ici trois ans.





Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'illustre firme Codemasters, à la fois éditeur et développeur avec de nombreuses antennes un peu partout en Europe et une aux États-Unis, est un pionnier du jeu de course. F1, DiRT, Grid ou même Slighty Mad Studios (les concepteurs de Project C.A.R.S.), tout cela appartient à l'entreprise britannique qui vient d'annoncer un nouveau geste décisif : la récupération de la franchise WRC, aujourd'hui possédée par BigBen Interactive et concoctée par les Français de Kylotonn.Toutefois, cette transition se fera en douceur : les jeux WRC passeront réellement dans le giron de Codemasters (cela comprend aussi le développement) à partir de 2023 et pour une durée de cinq ans. On imagine que si le partenariat porte ses fruits, le