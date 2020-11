Codemasters : l'entreprise rachetée par Take-Two pour presque un milliard de dollars !

La rumeur courait depuis quelques jours, la voici officialisée : non content d'être l'une des firmes les plus puissantes du jeu vidéo en possédant Rockstar (GTA, Red Dead Redemption) ou 2K Games (NBA 2K, Borderlands, BioShock),Bien plus qu'un studio de développement fondé en 1986 au Royaume-Uni, la firme est devenue, au fil du temps, son propre éditeur avant d'ouvrir d'autres branches à Birmingham, Cheshire (auparavant Evolution Studios, auteur de Motorstorm), Pune en Inde ou Kuala Lumpur en Malaisie. Dernièrement, Codemasters a même racheté Slighty Mad Studios, autre société britannique derrière la saga Project CARS.Une acquisition particulièrement stratégique pour Take-Two qui, au travers des 800 employés constituant Codemasters, récupère ainsi un large portefeuille de franchises issues des sports mécaniques : F1, DiRT, WRC, GRID ou, comme dit précédemment, Projet CARS, toutes ces marques atterriront désormais dans le giron du géant américain. Bien joué.