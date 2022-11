Project Cars : Electronic Arts met un terme à la licence après avoir racheté Codemasters

Project CARS, c'est fini ! La licence est en effet délaissée par Electronic Arts, qui vient de faire l'annonce par le biais de nos confrères de Gamesindustry.biz, expliquant qu'elle n'a aucun avenir dans le catalogue très chargé de l'éditeur. Il faut dire que depuis le rachat de Codemasters en 2021, le géant américain se retrouve avec pléthore de jeux de courses entre les mains, certains faisant doublon avec d'autres. Entre Need for Speed, F1, GRID, DiRT et bientôt WRC, il est visiblement difficile pour Project CARS de cohabiter avec les autres, d'autant que les efforts sont aujourd'hui concentrés sur les jeux de course à monde ouvert (Need for Speed) et ceux sous licence comme F1 et WRC. Cette décision a un impact immédiat, avec l'arrêt total de tout projet en cours. On ne connaît pas le sort des employés de Slighty Mad Studios pour le moment, mais Electronic Arts s'est engagé à trouver de nouveaux postes à ses derniers.

Des décisions comme celles-ci sont très difficiles à prendre, mais elles nous permettent de nous concentrer sur les domaines où nous pensons délivrer les meilleures expériences possibles, celles que les fans vont adorer. Nous avons décidé de nous concentrer sur licences fortes de notre catalogue de jeux de course, en particulier ceux sous licence et en open world, sans oublier l'expansion de nos franchises pour qu'elles s'adaptent davantage sur des services à long terme, capable d'engager nos communautés dans le monde.



Nous sommes en contact avec toutes les personnes qui sont concernées par cette décision, afin de les placer dans des rôles adaptés dans notre catalogue EA Sports et jeux de course, ainsi que dans d'autres studios EA, partout où nous le pouvons. Notre priorité est de soutenir tant que que possible nos employés dans cette transition.

On rappelle que Slightly Mad Studios est devenu une propriété Codemasters en 2019 après le rachat de ce dernier, après de nombreuses années de collaboration avec Bandai Namco Games.