Project CARS 3 : les développeurs le comparent à Project CARS 2, il sera plus accessible

Pete Morrish. Le jeu sera plus accueillant, plus encourageant."Avant d'ajouter : "Si quelqu'un débarque dans une boutique et hésite entre les deux jeux, par définition, il n'est clairement pas la cible de Project CARS 2 qui était davantage destiné aux puristes de la simulation automobile et du sport mécanique en général. Dans Project CARS 3, un certain nombre de choses font que c'est vers ce jeu-là que les néophytes devront se diriger. Ce sera plus leur tasse de thé, car ils pourront trouver leur place entre l'aspect grand public et la simulation pure et dure. [...] Nous n'oublions pas ce qui nous a permis d'arriver jusque là, et ceux qui nous soutiennent depuis le début. Ce qu'ils ont toujours apprécié dans la licence sera là, et même mieux que jamais."Trouver le parfait équilibre entre simulation et arcade n'est pas évident, et on espère effectivement que Slightly Mad Studios ne dénaturera pas Project CARS pour toucher un plus large public. La sortie de Project CARS 3 est fixée à cet été sur Xbox One, PC et PS4.