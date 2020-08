Project CARS 3 : votre PC peut-il faire tourner le jeu ? Les configurations dévoilées

Slightly Mad a dévoilé les configurations PC pour pouvoir faire tourner Project CARS 3, et on se rend compte que le jeu va disposer d'un vaste spectre de réglages graphiques vu les différences entre minimum et recommandé. Si la configuration minimale reste largement raisonnable, et garantit à un maximum de joueurs de profiter du titre, il faudra tout de même disposer d'une carte graphique relativement moderne pour utiliser la VR. D'un autre côté, la configuration recommandée va demander d'avoir une sacrée machine de guerre, qu'il s'agisse du processeur ou de la carte graphique. Rappelons que Project CARS 3 sortira le 28 août prochain sur PC, PS4 et Xbox One.

Configuration minimale

Système d'exploitation : Windows 7

Processeur : Intel Core i5-3450 3.5 GHz ou AMD FX-8350 4.0 GHz

RAM : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 680

DirectX : version 11

Stockage : 50 Go d'espace libre

Pour de la VR ou trois écrans, utilisez une GTX 980 ou mieux

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 2700K

RAM : 16 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2070 ou AMD RX 5700

DirectX : version 11

Stockage : 50 Go d'espace libre

Pour de la VR ou trois écrans, utilisez une GTX 980 ou mieux