Project CARS 3 : le jeu tient sa date de sortie, il arrivera juste avant la rentrée

permettra aux pilotes de posséder pour la première fois leur écurie de voitures exclusives."





" On n'oubliera pas de vérifier tout ça au moment du test.





Your Ultimate Driver Journey in #ProjectCARS3 begins August 28th, 2020. pic.twitter.com/fTShwA2TnG — BANDAI NAMCO UK (@BandaiNamcoUK) 24 juin 2020

C'est donc à partir du 28 août prochain que Project CARS 3 sera disponible sur PC, Xbox One et PS4. Bandai Namco Entertainment s'est chargé de l'annoncer sur Twitter, en prenant le temps de glisser quelques images inédites. Des clichés qui n'ont pas été choisis au hasard, puisqu'ils mettent en avant les tracés d'Interlagos (Brésil), de Toscane (Italie) et de Shanghai (Chine), trois nouveaux circuits qui feront leur apparition parmi les 140 que contiendra le jeu. Par ailleurs, on nous promet plus de 200 véhicules, ainsi qu'un mode "Carrière" remanié qui "Côté prise en main, Slightly Mad Studio assure que Project CARS 3 sera à la fois accessible et pointu, contrairement à son prédécesseur qui pouvait effrayer les néophytes.Si quelqu'un débarque dans une boutique et hésite entre les deux jeux, par définition, il n'est clairement pas la cible de Project CARS 2 qui était davantage destiné aux puristes de la simulation automobile et du sport mécanique en général", a déclaré récemment le directeur de production Pete Morrish à IGN.Il a ajouté : "Dans Project CARS 3, un certain nombre de choses font que c'est vers ce jeu-là que les néophytes devront se diriger. Ce sera plus leur tasse de thé, car ils pourront trouver leur place entre l'aspect grand public et la simulation pure et dure. [...] Nous n'oublions pas ce qui nous a permis d'arriver jusque là, et ceux qui nous soutiennent depuis le début. Ce qu'ils ont toujours apprécié dans la licence sera là, et même mieux que jamais.