Project CARS 3 : le plein d'infos croustillantes et un premier trailer en 4K

Rappelez-vous, en décembre 2018, Ian Bell (le PDG de Slightly Mad Studios) officialisait le développement de Project CARS 3, permettant aux fans de la série d'imaginer ce que pourrait être le prochain épisode. Mais depuis, c'était le silence-radio complet, les équipes de développement se concentrant sur leurs travaux pour que cette suite arrive dans les plus brefs délais. La fin de ce mutisme volontaire a pris fin il y a quelques heures avec la publication du premier trailer, diffusé qui plus est en 4K histoire d'en prendre plein les yeux. Ce troisième épisode a d'ailleurs la ferme intention d'immerger comme jamais le joueur dans la course pure et dure avec des sensations extrêmes. Pour ce faire, Slightly Mad Studios a prévu de grands changements au niveau du mode Carrière en intégrant des éléments de RPG, comme des points d'expérience à gagner et à répartir au fil de l'évolution.



A l'écran, cela se matérialise par des épreuves différentes et variées qui nous permettront de piloter plusieurs types de voitures sur des tracés imposés bien sûr, sachant qu'il faudra se plier à des règles bien précises. L'idée pour les développeurs est de progresser par palier en réalisant des objectifs demandés comme dépasser un nombre précis de concurrents pendant une course, ou bien atteindre une vitesse demandée. Le système d'XP mis en place rappelle d'ailleurs celui de Forza Motorsport, où à chaque fois qu'on corse la difficulté en retirant des aides à la conduite, on permet d'augmenter le multiplicateur d’expérience. A ce propos, aucune micro-transaction n'est prévue dans le jeu, tout se débloquera in-game, ce qui est une bonne nouvelle et aussi un bon moyen d'éviter un bad buzz dans la communauté et sur les réseaux sociaux.



Côté conduite, on ne sait pas si Project CARS conservera son exigence pour la simulation pure ou si cet épisode tentera de séduire un plus large public : il faudra attendre une première prise en main pour en avoir le coeur net. En attendant, on nous promet des courses aux quatre coins du monde, aussi bien de jour comme de nuit, et on espère que les conditions météo viendront s'ajouter à ces courses qui s'annoncent déjà très pimentées. La sortie de ce Project CARS 3 est d'ores et déjà annoncée pour cet été sur PC, PS4 et Xbox One et il arrivera donc trois ans après le deuxième épisode. Un temps de gestation plus que correcte pour la suite d'un jeu de course.