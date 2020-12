Codemasters : EA rachète le studio au nez et à la barbe de Take Two Interactive

Alors que Codemasters semblait promis à Take Two Interactive qui avait formulé une offre d'achat de 870 millions de dollars, les spécialistes du jeu de course ont opté pour Electronic Arts et son offre de dernière minute. Il faut dire que la firme d'Andrew Wilson n'a pas fait dans le détail pour mettre la main sur les spécialistes du sport mécanique, en formulant une offre largement supérieure. EA va en effet sortir 1.2 milliard de dollars pour récupérer l'entité britannique. Il faut dire que l'éditeur américain est plutôt démuni au niveau des sports mécaniques, avec un catalogue qui se résume à Need For Speed, Burnout et Real Racing sur mobiles. De son côté, Codemasters arrive les bras chargés de licences avec F1, DiRT, GRID, Project CARS, et bientôt WRC. Le rachat ne devrait rien changer à la structure de Codemasters ni à son fonctionnement. Reste à savoir si les jeux seront badgés EA, EA Sports, ou si un nouveau label fera son arrivée.