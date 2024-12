Dead Space 4 : Electronic Arts a dit non à Glen Schofield

Il semblerait que la licence Dead Space ne soit pas prête de faire son retour. Glen Schofield, le créateur de la série Dead Space, Bret Robbins, le directeur créatif et Christopher Stone, le directeur de l'animation, ont révélé dans une interview avec Dan Allen Gaming sur YouTube qu'ils avaient contacté Electronic Arts pour leur proposer de développer un Dead Space 4, mais que l'éditeur avait gentiment rejeté l'offre. "Nous avons essayé en fait. Tous les trois, oui, nous avons essayé de vendre un Dead Space 4", a déclaré Glen Schofield, avant que Christopher Stone ne rajoute : "Nous étions tous les trois assis là et voulions le faire". Glen Schofield a déclaré que les discussions avaient commencé plus tôt cette année et qu'EA leur avait dit qu'ils n'étaient pas intéressés.



"Nous n'avons pas trop approfondi, ils ont juste dit non, nous ne sommes pas intéressés pour le moment, nous apprécions, bla bla bla, et vous savez, nous savons à qui parler, donc nous n'avons pas poussé plus loin, et nous avons respecté leur opinion, vous savez, ils connaissent leurs chiffres et ce qu'ils ont à livrer et tout ça", a déclaré Schofield. Christopher Stone a ajouté : "L'industrie est dans une situation étrange en ce moment. Les gens hésitent vraiment à prendre des risques, alors il faut le prendre avec des pincettes, qui sait, peut-être qu'un jour, je pense que nous aimerions tous le faire." Toujours très motivé, Schofield a insisté sur le fait que "Oui, nous avons quelques idées".



Dead Space a toujours été une licence compliquée à gérer pour Electronic Arts. Si l'éditeur américain a investi pour trois épisodes entre 2008 et 2013, les ventes de ces derniers n'ont jamais été brillants, au point où chaque épisode a tenté de séduire le très grand public en favorisant l'action à l'horreur pure, ce qui a quelque peu dénaturé le propos. Malgré un remake paru en Janvier 2023 et qui avait fait bonne figure à sa sortie, le jeu a là aussi accusé de faibles ventes, ce qui a poussé Electronic Arts à reconsidérer l'intérêt de cette franchise pourtant ambitieuse. Il faut rappeler par ailleurs qu'en décembre 2022, soit quelques semaines avant, Glen Schofield sortait avec l'éditeur coréen Krafton un certain The Callisto Protocol, cousin-germain de Dead Space, avec une notion de corps-à-corps plus évolué et plus intéressant à jouer. Si le titre s'est in fine plutôt bien vendu, le jeu a accusé des retours parfois mitigés de la part de la presse et des joueurs.