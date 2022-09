Marvel : un jeu Captain America X Black Panther pendant la Seconde Guerre Mondiale par Amy Hennig (Uncharted) ?

Depuis 24 heures, Disney est en pleine effervescence. Forcément, avec le Disney+ Day 2022 qui a démarré hier jeudi 8 septembre, la firme de Mickey a prévu des promotions (Disney+ à 1.99€ par mois), des annonces, mais aussi pas mal de surprises, notamment en marge de l'ouverture de la D23 Expo qui aura lieu dès ce week-end. Si l'on s'attend à voir débarquer de nouveaux trailers côté cinéma et séries télé, Disney a également prévu un showcase gaming pour faire la promotion des jeux qui battent pavillon Disney. Marvel, Star Wars, Pixar et même la 20th Century Fox sont concernés et on se rappelle de ce teaser qui révélait pas mal de titres déjà connus. Toutefois, il se murmure que de nouveaux jeux seront annoncés et parmi ceux-là, un nouveau jeu issu de Marvel devrait être révélé.A en croire le site MCU Status , il se pourrait bien que le jeu développé par Amy Hennig (l'ancienne scénariste des trois premiers Uncharted) avec le nouveau studio Skydance New Media soit révélé ce soir. Mieux, d'après leurs indiscrétions, il s'agirait d'un jeu inédit mettant en scène Captain America et Black Panther durant la Seconde Guerre Mondiale. Le duo à cette époque n'est pas une invention d'Amy Hennig, puisqu'un comic-book Black Panther / Captain America : Flags of Our Fathers a vu le jour en 2010. Le leak ne serait pas aussi important si Eurogamer n'avait pas mis son grain de sable, en validant purement et simplement les infos de MCU Status . Si cela se confirme ce soir, cela voudrait dire que les rumeurs d'un jeu Les 4 Fantastiques par Amy Hennig serait alors erronné. De même, on se rappelle des rumeurs comme quoi Electronic Arts serait en train de travailler sur un jeu solo narratif Black Panther open world . Qui a raison, qui a tort ? Rendez-vous ce soir, à 22h, heure française pour en avoir le coeur net.