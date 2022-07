Black Panther : un jeu open world par Electronic Arts, les premiers leaks révèlent des détails

Alors que le monde se remet doucement des annonces fracassantes de Marvel lors de la Comic-Con 2022 de San Diego, et notamment le premier trailer émouvant et puissant de Black Panther Wakanda Forever, on apprend par le biais d'un certain Jeff Grubb qu'un jeu vidéo autour de la Panthère Noire serait en cours de développement. C'est Electronic Arts qui serait d'ailleurs aux commandes de ce projet, qui aurait confié le développement à EA Seattle, un studio qui a ouvert ses bureaux il y a tout juste un an et dont certains membres sont des rescapés de Monolith Productions, à qui l'on doit la série des Shadow of Mordor et Shadow of War. D'après les indicrétions de Grubb, il s'agirait d'une aventure solo à monde ouvert, sans la moindre mécanique de jeu-service, et dont l'histoire reprendrait celle du film du MCU, avec un personnage qui doit succéder à T'Challah brautalement disparu. C'est dans son émission que Jeff Grubb s'est laissé aller à quelques confidences, qu'on prend évidemment encore au conditionnel, même si l'homme a prouvé à de nombreuses reprises que ses sources étaient fiables. Sachez d'ailleurs que la production n'en serait qu'à ses débuts. On a le temps de voir le jeu venir...