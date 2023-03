Electronic Arts : 775 personnes vont être licenciées, le PDG se justifie de sa décision

Alors que nous nous concentrons davantage sur notre portfolio, nous nous éloignons des projets qui ne contribuent pas à notre stratégie et nous restructurons certaines de nos équipes. C’est la partie la plus difficile, et nous travaillons tout au long de ce processus avec le plus grand soin et le plus grand respect. Lorsque nous le pouvons, nous offrons à nos collègues la possibilité de passer à d’autres projets. Lorsque ce n’est pas possible, nous fournissons une indemnité de départ et des avantages supplémentaires tels que des soins de santé et des services de transition de carrière.