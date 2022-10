Electronic Arts et Marvel annoncent un partenariat de longue durée, l'accord concerne trois jeux

Aujourd’hui, ce superhéros est l’un des plus emblématiques de l’histoire du divertissement et c’est un véritable honneur pour nous de créer un jeu vidéo qui s’en inspire, avait déclaré Olivier Proulx, producteur exécutif. Nous avons l’opportunité d’ajouter notre patte à l’histoire pour qu’elle soit aussi unique qu’inédite. Marvel nous encourage à créer quelque chose de nouveau. La liberté créative qui nous est laissée est très stimulante pour l’équipe."



À l'époque, on nous précisait que "c ette nouvelle collaboration entre Marvel et Electronic Arts [s'annonçait] très prometteuse et [que] Iron Man [était] le premier titre d’une longue série de nouveaux jeux." Ce n'était donc pas des paroles en l'air.









C'est désormais une certitude : l'entente entre Marvel Games et Electronic Arts ne se limitera pas à Marvel's Iron Man dont l'existence fut officialisée en septembre dernier . En effet, les deux parties annoncent via un communiqué avoir signé un accord de longue durée incluant au moins deux autres jeux d'action-aventure dont l'identité n'a pas filtré. On sait seulement que les trois titres disposeront chacun de leur propre histoire qui, naturellement, s'inscrira dans le MCU. Cet été, le journaliste Jeff Grubb (VentureBeat) indiquait qu' un open-world basé sur Black Panther était en développement chez EA Seattle. Le bonhomme ayant déjà prouvé sa fiabilité par le passé, il y a des chances qu'il s'agisse d'un des deux projets évoqués dans le communiqué officiel.En attendant d'en apprendre davantage sur le sujet, on rappelle que Marvel's Iron Man a été confié à EA Motive (qui est déjà à l'oeuvre sur le remake de Dead Space). "