Electronic Arts se moque des jeux solo sur Twitter, les réponses des joueurs et des créateurs sont sans pitié

"They’re a 10 but they only like playing single-player games", ce qui signifie en bon français : "

They’re a 10 but they only like playing single-player games — Electronic Arts (@EA) 30 juin 2022

🤦🏼‍♂️ — Vince Zampella (@VinceZampella) 1 juillet 2022

Thinking about working until midnight for the better part of a year to help ship Mass Effect 2. https://t.co/POtZrFX0Fi — Patrick Weekes (@PatrickWeekes) 1 juillet 2022

Also, if you break game rating scores down to a 10 point scale most @ea games are a solid 6 or 7. Not because the developers are bad but because ea the corporation forces them to rush games out. EA corporate leadership wouldn’t know what a “10” looks like in terms of video games. — Zach Mumbach (@zachulon) 1 juillet 2022

Ah yes EA, the foremost expert on 10s. pic.twitter.com/0GPOnmUEGj — YongYea (@YongYea) 1 juillet 2022

How are your tweets worse than your games? — dunkey (@vgdunkey) 1 juillet 2022

C'est sans doute le tweet le plus relayé et commenté de ces dernières heures dans le monde du jeu vidéo, et cette tentative d'humour de la part d'Electronic Arts s'est soldé par un échec cuisant. En effet, il y a quelques heures à peine, le Community Manager d'EA a voulu faire un peu d'humour sur les réseaux sociaux. C'est vendredi, le week-end approche, on a l'esprit un peu plus léger, du coup, on ose et on tente des choses. C'est dans ce contexte que Electronic Arts a tweeté cette petite phrase qui a mis tout simpement le feu aux poudres.lls valent un 10, mais ils n’aiment jouer qu’aux jeux solo". Cette petite blague est en réalité inspirée du mème "The Rating Game", qui circule énormément sur Tik-Tok, et qui consiste à mettre en avant l'excellence d'une personne, mais qui possède néanmoins un seul défaut capable de tout ruiner. En gros, Electronic Arts voulait dire que les joueurs sont des gens superbes, mais qu'ils ont un seul défaut : ils aiment les jeux solo. Par ce message humoristique, le géant américain voulait montrer une fois encore tout son amour pour les jeux multijoueurs, qui sont aujourd'hui le fil conducteur de leur ligne éditoriale, tout en dénigrant au passage les jeux solo, qui sont de moins en moins présents dans le jeu vidéo d'aujourd'hui.Ce petit troll, cette petite vanne n'a malheureusement pas été reçue de la même manière par les joueurs, mais également chez certains créateurs de jeux et journalistes qui n'ont pas hésité à répondre à Electronic Arts. Si des personnes telles que Cory Barlog ont pris gentiment la défense des jeux solo en répondant au tweet, d'autres comme Vince Zampella (qui développe pourtant des jeux pour Electronic Arts), s'est montré effaré par un tel message. Chez Bioware, un autre studio qui travaille pour EA, on se rappelle par le biais de Patrick Weekes, les heures passées à travailler sur le développement de Mass Effect 2 pour finir le jeu en temps et en heure, une époque où l'éditeur produisait encore des jeux solo. Moins critique, le studio Obsidian Entertainment a préféré dire que les jeux sont tous géniaux, solo comme multi, comme ça, on ne se mouille pas trop. Geoff Keighley, ancien journaliste et désormais animateur et producteur de gros événements tels que les Game Awards et le Summer Game Fest, s'est contenté de poster la photo d'un vieil article où il est noté : "Les ordinateurs peuvent-ils nous faire pleurer ?" C'est mignon comme réponse.On retiendra plutôt la réponse de Zach Mumback, un ancien développeur de Visceral Games à l'époque de Dead Space et Dante Inferno, qui en profite pour régler ses comptes en public, rappelant que Electronic Arts n'est autre que la société qui a fait fermer son studio, rappelant au passage que les jeux estampillé EA ont tous des notes entre 6 et 7 (sur 10), non pas parce que les développeurs n'ont pas de talent, mais parce que Electronic Arts oblige les studios à sortir les jeux dans l'urgence. Du côté des joueurs, les réponses sont elles aussi sans pitié, certains rappelant que les jeux multijoueurs d'Electronic Arts obtiennent depuis plusieurs années des notes lamentables dans la presse et au niveau "user score" également. Certains internautes se demandent même comment il est possible de faire des tweets encore plus mauvais que leurs jeux, c'est dire le niveau de sel / haine généré par ce tweet catastrophique. Une chose est sûre, le week-end pour le CM d'EA risque d'être chaotique. Une pensée pour lui...