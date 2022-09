Electronic Arts veut son Monster Hunter et s'associe avec Omega Force (Dynasty Warriors) pour le faire

Le succès désormais international de la franchise Monster Hunter de Capcom fait des envieux, notamment du côté d'Electronic Arts, qui profite du prochain coup d'envoi du Tokyo Game Show 2022 pour annoncer la collaboration avec le studio Omega Force pour la création d'un nouveau jeu Action-RPG autour de la chasse de monstres. Connu pour les licences Dynasty Warriors et Samurai Warriors, des beat'em all massifs où l'écran regorge d'ennemis à dézinguer, le studio japonais Omega Force peut parfaitement être le candidat idéal pour gérer un AAA chapeauté par un éditeur occidental. C'est d'autant plus vrai que ces dernières années, la firme japonaise avait prouvé qu'elle pouvait travailler sur des licences autres que les leurs avec L’Attaque des Titans, Dragon Quest, Fire Emblem et Hyrule Warriors. Bien sûr, ce sera la première fois que Omega Force collabora avec Electronic Arts, mais le projet s'inscrit dans le cadre du label EA Originals. Dans tous les cas, les deux entreprises semblent ravies de s'être trouvées. Yosuke Hayashi, Vice-président exécutif de KOEI TECMO GAMES CO, LTD et Jeff Gamon, Directeur général d’EA Partners ont d'ailleurs pris la parole.

C’est un honneur pour nous de nous associer à EA Originals et d’avoir l’appui d’une équipe avec un tel palmarès de jeux révolutionnaires. L’équipe d’EA soutient pleinement notre indépendance créative et ce partenariat nous apporte une aide précieuse au développement et à la publication. En associant les ressources mondiales d’EA aux nôtres, nous pourrons proposer un nouveau type de jeu de chasse aux monstres et renforcer notre impact sur les marchés internationaux. J’ai vraiment hâte que les joueurs du monde entier découvrent ce nouveau titre. En nous appuyant sur l’incroyable succès d’EA Originals, qui inclut les récentes sorties de It Takes Two et de Knockout City™, nous sommes ravis de collaborer avec la talentueuse équipe d’Omega Force. Son expertise en matière de gameplay de combat combiné à des mécaniques inattendues et innovantes porteront le jeu de chasse aux monstres au niveau supérieur. Nous avons hâte de présenter au monde entier sa nouvelle aventure révolutionnaire, plus tard ce mois-ci.

Reste à savoir depuis combien de temps le projet est lancé et quand il verra le jour, mais Electronic Arts donne déjà rendez-vous le mois prochain pour en dévoiler davantage. Vivement. En attendant, voici un premier concept-art tout en couleurs.