Electronic Arts annonce un jeu Iron Man solo narratif, premiers détails et image

Marvel est décidément une marque sur laquelle il va falloir compter dans le jeu vidéo. Electronic Arts vient en effet d'annoncer le développement d'un jeu Iron Man par ses équipes de EA Motive Studio, le fameux studio canadien fondé par Jade Raymond, partie avec pertes et fracas en 2018, trois ans seulement après sa création. Si le studio est toujours en train de terminer le développement du remake de Dead Space, toujours prévu pour le 27 janvier 2023, il va aussitôt embrayer sur ce fameux Iron Man. Il s'agira d'un jeu d'action solo narratif à la troisième personne, qui ira puiser dans le lore très riche d'Iron Man. Il est écrit que la personnalité très complexe de Tony Stark, ainsi que son génie créatif seront exploités dans le jeu, afin de faire ressentir au joueur ce qu'est être Iron Man. Le jeu est dirigé par Olivier Proulx, un ancien de chez Eidos Montréal, qui a d'ailleurs travaillé sur Marvel's Guardians of the Galaxy sorti en 2021. Son équipe est par ailleurs composée de vétérans de l'industrie comme Ian Frazier, Maëlenn Lumineau et JF Poirier.

Le jeu est actuellement en phase de pré-production, ce qui signifie qu'on ne le verra pas arriver avant au moins 2/3 ans. Si l'on en croit Jeff Grubb, qui fut le premier insider à révéler son existence il y a plusieurs mois, c'est le succès de Star Wars Jedi's Fallen Order qui a convaincu Marval de faire confiance à Electronic Arts pour ce jeu. Toutefois, dans le communiqué partagé par l'éditeur américain, il est écrit que d'autres projets entre EA et Marvel sont en cours, ce qui nous laisse comprendre que les infos de Jeff Grubb sur ler Black Panther en open world est sans doute lui aussi sur les planches. Hâte d'en savoir plus...





When I heard about this, I wondered about the future of Dead Space. If Dead Space Remake is a major success, will the team grow to get to work on Dead Space 2er -- or will that have to wait until after Iron Man? https://t.co/R8mGG5Nkl6