Le jeu Marvel d'Amy Hennig a déjà été débusqué, c'est sans doute Les 4 Fantastiques

Skydance New Media, le nouveau studio géré par Amy Hennig (scénariste des trois premiers Uncharted), de développer un nouveau jeu solo narratif se déroulant dans l'univers de Marvel , avec cependant une histoire complètement originale. Si l'annonce a été volontairement floue sur le titre du jeu, beaucoup ont commencé à se poser des questions. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que les langues commencent à se délier et que certaines personnes prennent la parole. C'est le cas de Kevin Smith, cinéaste américain connu pour avoir réalisé Clerks et Jay & Bob, qui a vendu la mèche un peu par mégarde. C'est en effet dans son émission pop culture "Fatman Beyond" que nous avons appris que son co-animateur, Marc Bernardin, travaille lui aussi sur le scénario du jeu d'Amy Hennig. Journaliste, mais également scénariste dans la bande dessinée de profession, Marc Bernardin a donc révélé en exclusivité être à l'oeuvre avec Amy Hennig sur ce nouveau jeu Marvel.

Rappelez-vous, c'était la semaine dernière, Marvel Entertainment annonçait fièrement avoir mandaté

Depuis le début de la pandémie, j'ai travaillé avec une femme du nom d’Amy Hennig, connue pour avoir été la scénariste des Uncharted, des jeux mondialement connus. Elle a commencé à prendre la direction de la division jeux vidéo de Skydance et ils ont annoncé cette semaine que le jeu sur lequel on travaille est un jeu en avec Marvel. Et c’est littéralement tout ce que je peux dire à ce sujet. Mais j’ai passé une grosse partie de cette année à imaginer une histoire pour un jeu vidéo Marvel.







Si Kevin Smith n'a pas plus réagi que ça lors de cette annonce, c'est que le cinéaste américain était déjà au courant et avoue quelques secondes plus tard devoir faire attention à ne pas trop en dire, rappelant que faire fuiter des infos peuvent compromettre leur emploi. Seulement voilà, quelques instants plus tard, Kevin Smith révèle que le chat a immédiatement trouvé le nom du jeu, avouant par la même occasion son étonnement. Son collègue Marc Bernardin lui demande alors de montrer le chat, mais Kevin Smith lui dit qu'il préfère remettre ça à plus tard. Sans soute pour passer à autre chose...



Pas de bol, un certain Ben Hanson, qui travaillait auparavant chez Game Informer, était présent dans le chat et a relevé les noms qui ont été cités par les viewers. En replay, il faut avancer à 1h04 pour voir les propositions de nom balancées par le chat, en raison d'un décalage inhérent à la technique de YouTube. Toujours est-il que pour Ben Hanson, les deux noms à retenir son Ant-Man et Les Quatre Fantastiques, mais ce dernier écarte très rapidement Ant-Man des possibilités, sachant que le troisième épisode est prévu pour 2023. Il y a en effet beaucoup plus de chances pour que Marvel souhaite relancer la franchise Les 4 Fantastiques, à la fois au cinéma avec le film MCU et le jeu vidéo. Un choix qui semble d'ailleurs coïncider avec les propos avancés par Amy Hennig qui disait dans le communiqué de presse que le jeu permettra aux joueurs d'incarner les héros qu'ils aiment, héros au pluriel. Quant on sait que les Fantastic Four sont composés de quatre super-héros, cela sautent évidemment aux yeux.





On the new Fatman Beyond, Marc Bernardin reveals he's a writer on Amy Hennig's new Marvel game. Kevin Smith says chat guessed the game immediately. The two viable guesses were Ant-Man and Fantastic Four.



So my money's on Amy Hennig making Fantastic Four. https://t.co/wkvKyMIiy7 pic.twitter.com/CzbvjSxBIE — Ben Hanson (@yozetty) 4 novembre 2021