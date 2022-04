Star Wars : un nouveau jeu Star Wars par la scénariste des 3 premiers Uncharted, c'est officiel !

Privée de son jeu Star Wars par Electronic Arts en 2017 suite à la fermeture du studio Visceral Games pour lequel elle travaillait à l'époque, Amy Hennig (connue avant tout pour son travail en tant que scénariste des 3 premiers Uncharted) va enfin pouvoir réaliser son rêve avorté : celui de réaliser un jeu basé sur la Guerre des Etoiles. L'information est officielle et émane du studio Skydance New Media où elle a été embauchée en 2019, et qui précise qu'il s'agit d'un jeu d'action-aventure solo narratif, typiquement le genre de jeu que l'ex-employée de Naughty Dof affectionne tout particulièrement. Difficile pour Amy Hennig ne pas exalter de joie après une telle frustration, elle qui a découvert Star Wars au cinéma en 1977 alors qu'elle avait 12 ans. "Je suis ravi de travailler à nouveau avec Lucasfilm Games pour raconter des histoires interactives dans cette galaxie que j'aime." déclare-t-elle, tandis que du côté de LucasFilm Games, par le biais de Douglas Reilly, vice-président, on est également ravi que la collaboration se fasse 5 ans après un premier échec.

Nous ne pouvions pas être plus ravis de travailler à nouveau avec Amy. Elle et l'équipe de Skydance New Media ont le talent et l'ambition de créer une aventure Star Wars unique. Leur vision de créer un divertissement interactif axé sur la narration et engageant rend cette collaboration très excitante. Nous travaillons dur avec leur équipe de développeurs expérimentés et talentueux, et nous sommes impatients de partager davantage avec les fans de Star Wars lorsque le moment sera venu.

Ce nouveau jeu Star Wars se rajoute à la longue liste de nouveaux titres en développement par de nombreux studios, qu'il s'agisse de Quantic Dream avec Star Wars Eclipse, Respawn et Electronic Arts avec Star Wars Jedi Fallen Order 2, chez Ubisoft aussi via le studio Massive Entertainment et le studio Aspyr pour le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic. Oui, Electronic Arts a perdu le monopole. En attendant, sachez qu'il s'agit du 2è gros chantier pour Skydance New Media, puisque le studio est déjà à l'oeuvre pour un jeu Marvel qui n'a pas été précisé, sauf que les indices et les leaks se sont multipliés il y a quelques mois, et il y a de fortes chances pour que ce soit un jeu Les 4 Fantastiques.