Marvel : un nouveau AAA narratif avec Amy Hennig (la trilogie Uncharted) aux commandes

Je ne peux imaginer meilleur partenaire que Marvel pour notre premier jeu. L'univers Marvel représente toute l'action, le mystère et les frissons du genre aventure pulp que j'adore et se prête parfaitement à une expérience interactive. C'est un honneur de pouvoir raconter une histoire originale avec toute l'humanité, la complexité et l'humour qui rendent les personnages Marvel si attachants et de permettre à nos joueurs d'incarner ces héros qu'ils aiment.

Si Marvel a étendu son empire au cinéma avec un Kevin Feige qui tient son MCU comme personne, côté jeux vidéo, les choses semblent également se dessiner, avec des projets qui se multiplient. On a vu que le studio Insomniac Games a réussi à consolider plusieurs projets avec Spider-Man et le récent Wolverine fraîchement annoncé, tandis que du côté de 2K Games, on a confié le projet Marvel’s Midnight Sun au studio Firaxis, les créateurs de la série Civilization. Eh bien, il va désormais falloir compter sur un troisième studio, puisque Marvel vient d'annoncer un partenariat avec Skydance New Media, un nouveau studio dirigée par une certaine Amy Hennig, une ancienne de chez Naught Dog à qui l'on doit le scénario des trois premiers Uncharted, et qui devait travailler sur un jeu solo narratif Star Wars avant que Electronic Arts décide de tout bazarder pour des différends artistiques.Arrivée chez Skydance New Media en 2019, Amy Hennig a donc la lourde tâche de créer un AAA avec une histoire originale se déroulant dans l'univers de Marvel. On ne sait pas encore si le jeu se focalisera sur un super-héros en partoculier, ou si elle aura carte blanche pour écrire un scénario qui ira plus loin que l'adaptation bête et méchante de ce qui existe déjà chez Marvel. En attendant d'en savoir plus, elle s'est exprimée dans le communiqué officiel

Un message rassurant pour les fans de l'univers Marvel qui peuvent en effet compter sur son expertise, elle qui fut à l'origine de Legacy of Kain : Soul Reaver et du ton si unique de la trilogie Uncharted chez Naughty Dog, avant que Neil Druckmann s'en mêle et propose un virage plus mâture. Il ne reste plus qu'à attendre de voir les premiers screenshots pour savoir où Amy Hennig veut nous emmener.