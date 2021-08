GTA : la trilogie PS2 (GTA 3, Vice City et San Andreas) remasterisée sur next gen ? Kotaku l'affirme haut et fort!

Ce n'est pas la première fois que des rumeurs évoquant l'arrivée des remasters de GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas font le tour des Internets, mais cette fois-ci, c'est le site américain Kotaku qui a décidé de jouer sa réputation en affirmant haut et fort détenir des informations confidentielles sur l'arrivée de ces trois jeux de l'ère PS2 sur les consoles d'aujourd'hui, à savoir PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One. Mieux, le site en question explique que Rockstar Games a également l'intention de sortir ces remasters sur Nintendo Switch, une console sur laquelle le studio n'a pas encore travaillé dessus. A en croire les sources bien placées de Kotaku, l'arrivée de ces trois jeux se ferait à travers une compilation, d'ores et déjà plannifiée pour l'automne prochain, ce qui prouve à quel point la production a bien avancé. Histoire de prouver qu'ils détiennent un scoop solide, Kotaku donne quelques détails croustillants, notamment sur le fait que c'est le studio Rockstar Dundee (un ancien studio britannique connu sous le nom de Ruffian Games et qui a été racheté par Rockstar en 2020) qui serait le studio lead sur la restauration de ces trois jeux.











Côté technique, Rockstar Games aurait fait appel à l'Unreal Engine pour réaliser une remise à niveau technique, sachant que les développeurs auraient recours à un mélange entre graphismes nouveaux et anciens. Côté gameplay, Kotaku fait savoir que ces trois remasters resteraient au plus proche de l'expérience PS2, sous-entendu que le gameplay ne serait pas retouché. Assez étonnant quand on sait que la jouabilité de ces trois jeux ont pris un sacré coup de vieux depuis les années 2000. Toujours selon le site Kotaku, Rockstar Games aurait prévu une commercialisation uniquement digitale de ses trois jeux, sachant qu'ils seront vendus uniquement au format compilation, sans avoir la possibilité de les acheter à l'unité. Enfin, Rockstar Games attendrait les résultats de vente de cette trilogie PS2 de GTA en version remasterisée pour prendre la décision de passer à la suite, à savoir le remake / remaster du premier Red Dead Redemption. Pourtant, d'autres sources confirment que Rockstar travaille bien sur l'histoire de John Marston en version next gen, sans conditions autres. Bien sûr, tout ceci n'est que rumeurs et spéculations, et on attendra sagement l'intervention officielle de Rockstar Games avant de tracer des plans sur la comète.