GTA III : le jour où Microsoft a dit non à Rockstar Games, les coulisses d'un acte manqué

Dans le cadre des 20 ans de la marque Xbox, Microsoft a publié une série de documentaires découpées en 6 parties que l'on peut découvrir sur la chaîne YouTube Xbox. Sous-titrées en français, ces vidéos reviennent sur la genèse de la première console Xbox, de la difficulté à s'imposer sur un marché déjà saturé par la présence de Nintendo et de Sony, de ses fulgurances, mais aussi de certains actes manqués. Et dans la partie 3 de ce documentaire, intitulé "And it didin't turn on", on apprend une anecdote pas piquée des hanetons, celle où Microsoft a tourné le dos à Rockstar Games qui cherchait des investisseurs pour les aider à financer un certain GTA III. A l'époque, Rockstar Games pitchait l'idée de dépoussiérer sa licence Grand Theft Auto en la faisant basculer dans le monde de la 3D. Seulement voilà, les personnes qui étaient en charge de la Xbox à l'époque et du catalogue qui devait constituer le lancement de la machine ont estimé que le projet n'était pas suffisamment vendeur pour soutenir les frères Houser.

"Nous voulons dépoussiérer un des jeux en 2D que nous avons fait sur PC. Nous allons vraiment investir dans le projet, nous pensons que ça va être vraiment passionnant".

Dans le cadre des 20 ans de Xbox, Microsoft a publié une série de 6 documentaires et dans l'un deux, il y a cette anecdote qui raconte comment Microsoft a tourné le dos à Rockstar qui cherchait des investisseurs pour lancer GTA III.



Tous les détails ici :https://t.co/4C5VwwQGmV pic.twitter.com/nf7ZSxEOwo — Maxime CHAO (@MaximeChao) 23 décembre 2021

Mais pour les responsables Xbox de l'époque, le jeu n'allait pas êre capable de faire la transition entre 2D et 3D. Pour eux, c'était un projet compliqué, ils ne comprenaient pas l'interface utilisateur, que l'idée reposait sur un jeu qui n'avait pas eu de succès et a donc été rejété, à la surprise de certains membres de la team Xbox qui ont estimé qu'il s'agissait d'une erreur. Quelques années plus tard, le 22 octobre 2001 très précisément, Rockstar Games sortait son fameux GTA III en exclusivité sur PlayStation 2. Plus de 14 millions de copies vendues à l'époque (une prouesse), GTA III est devenu le jeu le plus vendu de l'année 2001 et aurait pu devenir le jeu le plus vendu de 2002 s'il n'avait pas été battu par sa propre suite. Une époque où Rockstar Games sortait un jeu par an... Il aura fallu attendre le 20 mai 2002 pour que GTA III débarque sur la première Xbox et toutes les conséquences que cet acte manqué ont pu générer de frustration au sein de l'entreprise américaine. Microsoft a par la suite tenté à plusieurs reprises de corriger cet acte manqué, en proposant des deals d'exclusivité avec GTA IV et ses extensions qui sont sortis d'abord sur Xbox 360 avant d'arriver sur PS3.

Sur Twitter, Seamus Blackley, qui fut l'un des pontes responsables du lancement de la première Xbox, ne se défile pas, et explique qu'il était sceptique sur la capacité de GTA à passer du monde de la 2D à celui de la 3D. "J'étais sceptique au sujet de la transformation de GTA en 3D. Et j'ai eu tort. Comme tout le monde dans cette salle. Ça vous montre à quel point nous étions de grands experts." Pour leur défense, pas évident de prédire qu'un jeu en vue aérienne tout en pixels où l'on écrase gaiment des piétions allait transformer le visage du jeu vidéo à tout jamais. Peut-être aussi parce que Rockstar Games n'avait pas suffisamment insisté sur le jeu en question et qu'ils avaient d'autres jeux à proposer à Microsoft. Comme ce jeu Austin Power qui est sorti sur Game Boy peu après. Que voulez-vous, on ne peut pas toujours avoir le nez creux...