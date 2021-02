Rockstar Games : 140 millions de GTA 5 et 36 millions de Red Dead Redemption 2

Comme la plupart des éditeurs de jeux vidéo, Take Two Interactive a partagé ses résultats financiers du troisième trimestres de l'année fiscale qui courait du mois d'octobre à décembre 2020. Un bilan réalisé en présence des investisseurs pour faire un point sur les ventes des jeux, aussi bien de l'écurie Rockstar Games que 2K Games. Toutefois, ce sont les performances liés aux jeux de la branche de la marque étoilée qui nous intéressent davantage, puisque GTA 5 a encore frappé très fort. A ce jour, le jeu s'est écoulé à 140 millions d'exemplaires dans le monde. Une performance hallucinante pour un jeu sorti initialement en 2013 sur les consoles PS3 et Xbox 360. Bien sûr, l'ensemble de ces chiffres comprend les résultats sur toutes les plateformes, mais le jeu peut s'enorgueillir d'être un OVNI dans cette galaxie où les ventes ont du mal à perdurer dans le temps. Mais le succès de GTA V va au-delà, puisque Rockstar Games a enregistré une année 2020 record avec plus de 20 millions de copies écoulées durant les 12 derniers mois.Red Dead Redemption 2 se porte plutôt pas mal aussi, avec un total de 36 millions de copies vendues à travers le monde. Rien que pour l'année 2020, on recense pas moins de 6 millions de ventes, ce qui est évidemment loin derrière GTA 5, mais pour un jeu qui propose une approche plus lente et contemplative, Red Dead Redemption 2 n'a pas à rougir. En regardant d'ailleurs de plus près les courbes des ventes, le jeu de western est sur une belle progression et le seuil des 40 millions de ventes devrait être franchi dans les prochains mois.Du côté de chez 2K games, on retient deux licences fortes : NBA 2K21 et Borderlands 3, qui se sont vendus respectivement à 8 et 12 millions de copies worldwide. Une belle performance également, qui prouve la très bonne santé du groupe Take Two Interactive.