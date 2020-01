GTA VI : le jeu le plus cher de l'histoire de Rockstar ? Des indices troublants

Alors que le développement de GTA V est supposé avoir coûté un peu moins de 300 millions de dollars, celui de GTA VI pourrait très bien exploser ce chiffre. C'est en tout cas ce que suggèrent les dernières indiscrétions de Taxwatch.uk, un think tank britannique. Selon ce dernier, Rockstar North aurait rempli un grand nombre de demandes liées au Video Games Tax Relief, une aide permettant aux développeurs domiciliés au Royaume-Uni de profiter d'un équivalent du Crédit d'Impôt français ; le but est donc d'obtenir un allégement fiscal ainsi que des subventions.



Toujours d'après le site, sur 2018-2019, le studio écossais de Rockstar Games aurait récupéré près de 37% du montant alloué pour le pays, ce qui prouve qu'un projet d'envergure est en cours de développement. En effet, le fisc britannique (HRMC) étudie chaque demande et octroie les aides en fonction des dépenses engagées sur le territoire. Le studio d'Édimbourg semble visiblement consommer un sacré gros budget, sachant que Rockstar Games dispose de nombreux autres équipes dans le monde. Alors que sept ans se sont écoulés depuis la sortie de GTA V, on se dit que GTA VI pourrait très probablement devenir le jeu le plus cher jamais développé.