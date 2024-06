Elden Ring Shadow of the Erdtree : le jeu se fait malmener par les joueurs Steam, la note chute

Elden Ring : Shadow of the Erdtree est un jeu qui a reçu toutes les éloges de la presse. Avec 95% de moyenne obtenue sur Metacritic sur la base de 59 reviews recensées, il fait partie des jeux les mieux notés de 2024 jusqu'à présent ; au point qu'un débat a été lancé autour du fait qu'il pouvait concourir pour être élu GOTY de l'année. Pour certains, c'est une évidence, pour d'autres, sa nature de DLC ne lui permet pas de faire partie des sélectionnés. On ne rentrera pas dans ce débat, car il y a une actualité bien plus intéressante qui remet sur le tapis la controverse liée à la difficulté des jeux FromSoftware. On pensait pourtant qu'avec le succès d'Elden Ring en 2022 (plus de 25 millions de copies vendues tout de même !), ces histoires de jeu trop difficile avaient été réglées, le studio japonais s'en était fait une spécialité. Mais il semblerait que pour ce DLC, FromSoftware ait poussé les potards un peu trop fort, au point que les joueurs ont exprimé leur mécontentement de façon massive.







C'est sur Steam que les joueurs désapprouvent Elden Ring : Shadow of the Erdtree, pas forcément pour la qualité intrinsèque de son gameplay et de l'univers qu'il propose, mais plutôt pour les soucis techniques de la version PC, mais aussi pour la difficulté que beaucoup jugent abusée. Sur les 42 000 avis postés par les joueurs en un week-end, plus de 15 000 sont négatives, et il ne s'agit pas là d'un review bombing gratuit, mais souvent d'un mécontentement incompris de leur part. En effet, la colère des joueurs tourne autour du fait que les ennemis de base sont trop difficiles à abattre, alors que les boss sont jugés trop puissants, même avec un équipement de fou-malade. On le sait,

le moine Henepola Gunaratana, qui a fêté ses 96 ans cette année. Une philosophie de vie que le créateur de Elden Ring semble partager, puisque ce dernier a expliqué qu'il ne baissera en rien la difficulté de son DLC.

Disponible depuis le 21 juin dernier sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One,les jeux issus des laboratoires de From Software sont loin d'être des promenades de santé, au point que le studio de Hidetaka Miyazaki en a fait sa spécialité. "Il n'est de plaisir sans une certaine douleur. Il n'est de douleur sans un certain plaisir" a toujours proclamé

Baisser la difficulté du jeu reviendrait à le vider de sa substance. Le sentiment de satisfaction d'avoir réussi à dépasser ses limites pour surpasser les obstacles fait partie de l'expérience de jeu.





Hidetaka Miyazaki est clair, il ne baissera donc pas la difficulté de son Shadow of the Erdtree, alors qu'il avait pourtant fait quelques concessions pour Elden Ring en 2022. Oui, ce dernier était bien plus accessible que les précédentes productions de FromSoftware, grâce notammment à sa structure en monde ouvert qui pouvait permettre aux joueurs de faire grimper leurs capacités avant d'aller se faire dérouiller par les créatures les plus folles de l'Entre-terre. Pour autant, face au désarroi des joueurs et conscient aussi des réactions négatives des joueurs, le studio japonais a publié quelques conseils pour aider les joueurs à s'en sortir. Il est en effet conseillé d'augmenter le niveau de la bénédiction Scadutree, ce qui permet de renforcer les capacités du bénéficiaire à infliger et à annuler des dégâts.



Shadow of the Erdtree souffre d'absence de

système similaire à Sekiro qui pousse à l'exploration pour augmenter ses dégâts et ses résistances via un système de pourcentage. Les boss sont bien sûr pointés du doigt, de part leur recyclage à qui on a injecté une grosse dose d'agressivité,

- Les performances sont à la ramasse. Chutes de FPS régulières, parfois au pire moment possible et c'est très frustrant









- Les boss sont assez mal équilibrés. Certains vont se faire pulvériser, d'autres vont te faire regretter d'être né, mais pas parce que tu es particulièrement mauvais, mais parce que leur agressivité a été décuplée par 10, qu'il est impossible de souffler pour se soigner ou placer un combo. Tous les boss ont gagné en rapidité : "Tous les boss ont pris de la C, tu as intérêt à être bien chargé en caféine si tu veux suivre. C'est pas forcément très agréable, ca dépend des goûts de chacun on dira." Juraya a quand même terminé le DLC et la fin expéditive et plate est également un défaut à souligner.

Des conseils que beaucoup jugent insuffisants, estimant que l'équilibre des forces dans ce DLC n'est pas respecté, surtout en comparaison avec le Elden Ring de 2022. Pour Shura par exemple, malgré de gros points positifs, comme l'exploration et le level design qui sont bien plus travaillés que dans le jeu de base, cepédagogie au niveau de son level scaling, undes combos très rapides, beaucoup d'attaques délayées, des frappes multiframes avec une fenêtre d'esquive est particulièrement restreinte. Les combats de boss en solo sont donc de long duels d'attritions, où la victoire tient davantage de la chance et d'une prudence extrême que d'un réel apprentissage des mécaniques de ces fameux boss, pour nous permettre de jouer avec. Très peu de ces combats sont donc satisfaisants, contrairement à Elden Ring.Pour Juraya, Shadow of the Erdtree est incontestablement un grand DLC, grandiose et l'un des plus massif qu'il ait pu jouer. Mais selon lui, le jeu est sujet à d'autres problèmes trop graves pour fermer les yeux.

Même constat pour Vitalbullet qui est très mitigé à propos de ce DLC, qu'il vient de terminer d'ailleurs. Voici ce qu'il dit :



Alors il est beau, y a pas mal de nouveaux ennemis, d'armures, d'armes et autres items. Les boss sont intéressants. Par contre, y a un très gros problème de power scaling actuellement. Certains ennemis, même avec les items permettant de réduire les dégâts subis/augmenter les dégâts infligés sont des éponges à PV avec beaucoup de poise. Du coup, le gameplay actuel se résume à 1) essayer de les stunlock avec des armes colossales 2) abuser de cendres de guerre, et ça devient fatiguant.





Je ne vais pas vous lire tous les avis négatifs, il y en a plus de 15 000 mais pour un jeu qui est censé être le GOTY 2024, ça fait évidemment tâche. Et je ne vous ai même pas citer tous les posts qui n'en peuvent plus des problèmes de framrate et de freeze sur PC qui rend le jeu presque injouable parfois. C'est donc un avis mitigé qui se dégage de ces mêmes joueurs qui avaient pourtant encensé Elden Ring il y a 2 ans, mais il semblerait que les réajustements de FromSoftware soient mal passés, que la difficulté extrême n'est pas une fin en soi, et qu'à force, les joueurs peuvent se détourner de leurs productions. Alors, Shadow of the Erdtree est-il un jeu surcôté ? Je vous laisse y répondre dans l'espace commentaires...