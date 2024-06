Elden Ring Shadow of the Erdtree : FromSoftware a cédé, la difficulté a été réduite, même si c'est plus subtil que ça...

Il n'aura fallu que quelques jours, quelques 20 000 commentaires négatifs sur Steam et des vidéos de la presse pour que FromSoftware finisse par céder. Le studio japonais nous informe en effet le déploiement d'une mise à jour (la 1.12.2) pour réduire la difficulté de son DLC "Shadow of the Erdtree". Pour rendre le jeu plus accessible, ou moins abusé dans les patterns des boss, FromSoftware a procédé à quelques réajustements. La bénédiction de l’Arbre-occulte a été modidiée par exemple, notamment dans ses effets d’attaque et de dégâts qui ont été augmentés pour les 10 premiers niveaux, tandis que deuxième moitié se fera par paliers, de manière plus progressive. Vous l'aurez compris, cela ne changera pas grand-chose à la difficulté du jeu, puisque les boss problématiques ont gardé leur agressivité et leurs patterns, et c'est clairement ça que les joueurs pointaient du doigt. Encore une fois, Miyazaki ne semble pas encore prêt à se fourvoyer pour 20 000 personnes mécontentes, mais il a néanmoins montré qu'il faisait un pas vers la communauté.



Toutefois, ce patch permet de corriger un bug technique, celui qui activait automatiquement et par défaut le Ray-Tracing, ce qui pouvait provoquer de graves ralentissements dans le jeu, surtout pour les personnes n'étant pas forcément équipés pour de telles caractéristiques techniques. Pour supprimer cette option, rien de plus simple, il suffit de se rendre dans les paramètres "Système", puis "Paramètres graphiques", ensuite "Qualité du Ray-Tracing" et d'activer ou non l'option. D'autres correctifs devraient arriver prochainement, mais pour le moment, c'est tout ce qui est offert aux joueurs.