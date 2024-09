Elden Ring Shadow of the Erdtree : FromSoftware admet un manque d'équilibrage et sort un patch pour corriger ça

Radahn consort de Miquella, le final boss et ses attaques absolument abusées. Le studio japonais

Elden Ring et la difficulté, c'est un sujet qui revient en boucle, notamment sur les réseaux sociaux. Si les apôtres de Hidetaka Miyazaki ont perdu toute forme d'objectivité depuis que le DLC "Shadow of the Erdtree" est sorti, d'autres en revanche n'hésitent pas à pointer du doigt les soucis d'équilibrage dans cette extension qui s'est malheureusement Sekiro-isé. Il en aura fallu du temps, mais FromSoftware admet enfin le manque d'équilibrage dans son gameplay global, face à certains boss aussi, commedonc a décidé de corriger ça. Un patch, le 1.14 , a été déployé et voici ce qui change désormais.

Ajustements d'équilibrage du boss final

Les ajustements suivants ont été apportés au boss final de « SHADOW OF THE ERDTREE »





Modification du schéma d'action au début du combat.

Ajustement de certains mouvements d'attaque.

Réduction des dégâts de certaines attaques.

Réduction des dégâts d'endurance de certaines attaques.

Réduction de la portée d'attaque de certaines attaques non basées sur une arme.

Amélioration de la visibilité de certains effets d'attaque.





Ajustements d'équilibrage exclusifs au JcJ

Équipement

Réduction des dégâts des Lames à revers contre les autres joueurs. (Les attaques de lancer du Cirque de Smithscript ne sont pas affectées par ce changement)

Réduction des dégâts des attaques à double maniement des Lances contre les autres joueurs.

Réduction des dégâts de l'arme Pata contre les autres joueurs.

L'arme « Arbalète à dispersion » ne provoquera plus le mouvement de dégâts de tir à la tête lorsqu'elle touche un autre joueur.





Compétence

Lancement de tir dispersé

Réduction des dégâts contre les autres joueurs.

Cette compétence ne provoquera plus de dégâts de tir à la tête lorsque vous touchez un autre joueur.

Lancer de disque

La valeur d'animation des dégâts générée par cette compétence lorsque vous touchez un autre joueur a été réduite.

Coupe-herbe

La valeur d'équilibre des attaques de suivi lorsque vous utilisez cette compétence contre d'autres joueurs a été réduite.





Réajustements de l'équilibrage global

Équipement

Augmentation de la vitesse d'attaque de la version non chargée de la première attaque lourde pour les types d'armes suivants :

Dague / Lame de lancer / Épée droite / Grande épée / Épée colossale / Épée d'estoc lourde / Épée courbe / Épée à double lame / Katana / Grand katana / Hache / Fléau / Grande lance (sauf Chasseur de serpents) / Hallebarde / Faucheur / Fouet (sauf Urumi) / Arts du corps à corps / Griffes de bête.

Après avoir effectué des attaques de la main gauche avec des armes de la catégorie Grand katana, l'annulation des attaques suivantes à l'aide de l'arme de la main droite prendra désormais plus de temps.

Type d'arme Arts du corps à corps

Dégâts augmentés.

Le temps de récupération entre certaines attaques normales et les attaques suivantes a été raccourci.

Type d'arme Épée colossale

Augmentation de la distance de déplacement lors d'une attaque.

Augmentation de la vitesse de la première attaque normale.

Type d'arme Lame de revers

Augmentation de la vitesse d'attaque des attaques normales en position accroupie.

Types d'armes Petit bouclier et Bouclier moyen

Augmentation de la négation des dégâts de certains boucliers lors du blocage d'attaques physiques.

Augmentation de la force de garde de certains boucliers.

Il faudra désormais plus de temps pour pouvoir annuler la plupart des actions après avoir effectué des attaques normales à une main avec la Lance rapide.

Augmentation de la portée des attaques de lancer de la Dague de Smithscript.

Augmentation de l'échelle des attributs de la Lame jumelle de Rellana pour les attributs d'Intelligence et de Foi inférieurs.

Talisman camée de Rellana

Réduction du délai avant l'activation de l'amélioration des dégâts.

Augmentation de l'amélioration des dégâts.





ARMES

Lumière

Vitesse d'attaque augmentée

Ténèbres

Vitesse d'attaque augmentée

Jeu de faucille dynastique

Consommation d'endurance réduite

Augmentation des dégâts d'équilibre des attaques lourdes suivantes.

Augmentation de la distance de déplacement de la première attaque lourde suivante.

Ajustement du temps de récupération de l'animation des dégâts lorsque la deuxième attaque lourde suivante touche un autre joueur.

Frappe au bouclier

L'annulation d'autres actions pour effectuer cet art d'armes prendra désormais plus de temps.

Posture de lune et de feu

Augmentation de la portée de l'onde lumineuse, des dégâts d'équilibre et de la vitesse d'attaque de l'attaque normale de la posture.

Augmentation des dégâts d'équilibre de l'attaque lourde de la posture.

Ajustement du temps de récupération de l'animation des dégâts lorsqu'une attaque lourde d'une posture touche un autre joueur.

Vortex de Devonia

Augmentation de la puissance d'attaque.

Augmentation de la portée d'attaque de la rotation du Grand Marteau.

Augmentation de la valeur d'équilibre et de la vitesse de génération d'équilibre.

Ajustement du temps de récupération de l'animation des dégâts lorsqu'une attaque chargée touche un autre joueur.





Magie

Lunes jumelles de Rellana

Portée d'attaque augmentée pour les première et deuxième attaques.

Diminution de la distance de recul de la deuxième attaque.





Incantation

Aspects du Creuset : Épines

Puissance d'attaque augmentée.

Puissance d'attaque augmentée, puissance d'attaque d'endurance contre les ennemis qui se protègent.

La hitbox à courte portée suit désormais le mouvement du joueur

Aspects du Creuset : Floraison

Vitesse d'attaque augmentée, taille de la hitbox augmentée.

Temps de récupération raccourci entre l'utilisation de cette incantation et les actions suivantes.

Plumes d'oiseau divines

Diminution du délai minimum entre les coups consécutifs.

Portée augmentée.

Lame furieuse d'Ansbach

L'annulation de cette incantation dans les jets prendra désormais moins de temps.

Dégâts d'équilibre augmentés.

Distance de recul de l'ennemi augmentée.

Flamme de frénésie de Midra

Vitesse d'attaque augmentée.

Portée de l'accumulation de statut de Frénésie augmentée contre les ennemis.

Augmentation de l'accumulation de statut de Frénésie diminuée lors de l'utilisation de cette compétence.

Éclair de flamme de Bayle

Puissance d'attaque augmentée.