Elden Ring : le DLC "Shadow of the Erdtree" est déjà un énorme carton, voici les chiffres de ventes

Sans surprise aucune, l'extension Shadow of the Erdtree d'Elden Ring est un énorme carton. Avec plus de 5 millions de ventes en seulement trois jours, le dernier-né des laboratoires FromSoftware prouve la popularité de sa nouvelle licence, malgré son statut d'extension et des dernières polémiques liées à la difficulté. Avec plus de 25 millions du premier Elden Ring vendus en 2 ans, il sera intéressant de voir l'évolution des ventes de Shadow of the Erdtree, savoir si la hype sera entretenue dans les semaines et mois à venir, ou à l'inverse, on assistera à une baisse de popularité. En attendant, sachez que notre test arrive dans les prochains jours, et il sera sans doute un peu moins euphorique que les avis de nos confrères. Mais on a évidemment nos arguments pour défendre nos positions.