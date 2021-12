Tencent, le géant chinois, rachète Turtle Rock Studios (Left 4 Dead, Evolve, Back 4 Blood)

Studio connu avant tout pour le jeu Left 4 Dead, Turtle Rock Studios a travaillé avec bon nombre d'éditeurs qui ont fait confiance à ces développeurs plein d'ambitions. 2K Games pour Evolve, Warner Bros Games pour le récent Back 4 Blood, Oculus Studios pour Face Your Fears et Valve Software pour Left 4 Dead. Désormais, le studio n'aura plus besoin d'aller prospecter dans les grands salons type E3 pour pitcher et vendre un jeu, puisqu'il vient de se faire racheter par Tencent Games, le géant chinois qui continue de placer ses billes dans le jeu vidéo (Activision, Epic Games, Bloober Team, Dontnod, etc.). Dans le communiqué qui a été adressé à la presse, les deux co-fondateurs de Turtle Rock Studios, Phil Robb et Chris Ashton, restera à la tête de l'entreprise et pourront continuer à exprimer leur esprit créatif, la firme chinoise leur laissant en effet les plein pouvoirs. Ces derniers se réjouissent d'ailleurs de pouvoir garder cette liberté artistique, tout en pouvant bénéficier des "vastes ressources et de l'expertise" de la société chinoise. Reste à savoir maintenant quel est le prochain jeu sur lequel le studio travaille...