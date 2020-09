Call of Duty Warzone : Activision aurait-il prévu une version mobile ? Premiers indices

Lancé en début d'année, Call of Duty Warzone s'est très vite constitué une communauté ultra-large et solide. Pour ainsi dire, on parle de plus de 65 millions de joueurs, de saisons suivies fidèlement et d'un avenir consolidé grâce aux futurs Call of Duty ainsi qu'au portage PS5 et Xbox Series X : inutile de préciser qu'Activision mise énormément dessus et, à en croire un indice récent, il se pourrait bien que la firme prépare une déclinaison portable.



Effectivement, une offre d'embauche pour devenir producteur exécutif sur un certain "WZM" a été dégottée par le site CharlieIntel : ce mystérieux acronyme semble signifier un possible "WarZone Mobile" et, à vrai dire, il s'agirait d'un projet pertinent. Pour autant, n'oublions pas qu'Activision dispose aussi de son Call of Duty Mobile, lui-même disposant d'un battle royale et étant également très joué.



Pour le moment, donc, on se contentera évidemment de prendre l'information avec des pincettes... tout en n'excluant pas la probabilité que le jeu existe bel et bien.