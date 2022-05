Call of Duty Vanguard & Warzone : l'Opération Monarch avec Kong et Godzilla s'offre un trailer de lancement

A la veille du lancement de l'Opération Monarch qui va être déployé sur Call of Duty Vanguard et bien sûr Call of Duty Warzone, Activision a décidé de lâcher les chevaux et de nous proposer un trailer de lancement autour de l'arrivée de Godzilla et de King Kong dans le jeu. Ces dernières semaines, ces deux kaijus ont été présentés en long, en large et en travers, notamment via les skins nouvelles du gros lézard et du gorille vénère qu'il est possible de récupérer depuis quelques jours. Mais au-delà des tenues qui font d'ailleurs polémiques auprès d'une certaine catégories de joueurs de la communauté Call of Duty, c'est l'occasion une fois encore de voir nos deux créatures gigantesques apparaître tel qu'elles sont dans le jeu. Et comme pour la sortie ciné en 2021, on vous pose la question : vous êtes plutôt TeamGodzilla ou TeamKingKong ?