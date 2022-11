Call of Duty Warzone 2.0 : mode DMZ, combats aquatiques, véhicules et essence, tout savoir

Nous sommes à deux jours du lancement du nouveau Call of Duty Warzone 2.0 et du côté de chez Activision, on s'affaire à faire la promotion de ce dernier. On rappelle que son déploiement marquera la fin du premier Warzone, qui sera alors renommé en Warzone Caldera pour annoncer sa vie de fin après deux ans de bons et loyaux services. Le nouveau Warzone 2.0 se rapprochera en effet du gameplay et de l'écosystème de Call of Duty Modern Warfare II avec une Saison 1 rempli de nouveautés, rappelées dans la vidéo. Première chose à savoir, l'environnement se situera à Al Mazrah, une métropole du Moyen-Orient située près de la mer, ce qui offrira des zones maritimes inédites pour le Battle Royale jusqu'alors. Parmi les grosses nouvelles features, on pourra compter sur le mode DMZ, qui n'est autre qu'une version inspiré d'Escape from Tarkov. Il s'agit donc d'un monde ouvert très axé sur la narration à jouer en équipe avec des missions et des butins à récolter, tout en essayant de survivre le plus longtemps possible. La particularité de ce mode, c'est qu'en cas de mort, les armes resteront en veille avant de pouvoir être utlisées à nouveau et il faudra alors se battre avec des armes moins efficaces.







Autre nouveauté fort sympathique : les combats aquatiques. Comme évoqué plus haut, Al Mazrah dispose de nombreux points d'eau, des rivières et des ouvertures vers les hautes-mers. Il y a la mer du sud qui s'étend du bord de la carrière d'Al Safra au-delà du port de la ville de Sa'id, mais aussit autour du village de Sawah, de la baie de Sariff, de la forteresse d'Al Bagra et de l'aéroport d'Al Malik. Le village de Sawah, la centrale hydroélectrique de Zarqwa et les marais de Mawizeh sont des zones fortement inondées aussi, tandis qu'on trouvera des oasis qui contiennent également quelques petits bassins d'eau. Une rivière s'étend du nord du village de Taraq, à travers la ville d'Al Mazrah, jusqu'aux marais de Mawizeh. Il se divise ensuite en deux directions : une partie de la rivière continue vers l'ouest à travers l'hydroélectricité de Zarqwa et passe par la ville de Sa'id. L'autre partie continue vers le sud après le village d'Ahkdar jusqu'à la section maritime au-dessus de l'aéroport d'Al Malik.









Ces voies navigables sont utiles pour les opérations furtives, car il est difficile de localiser ceux qui se déplacent sous l'eau. Cependant, dans la flotte, un opérateur ne peut utiliser que de petites armes de mêlée comme le couteau de combat et les armes de poing, ainsi que des pièces d'équipement comme les couteaux de lancer. Mais comme chacun sait, ces armes sont suffisamment meurtrières pour faire le travail. A noter que certaines pièces d'équipement mortelles et tactiques, ainsi que les Killstreaks, ont également des propriétés spéciales sur l'eau. Par exemple, les mines de proximité flottent et peuvent faire exploser les bateaux qui les heurtent. Les charges de forage, quant à elles, s'enfouissent dans l'eau et explosent sous la surface de l'eau. Il y a toutefois deux inconvénients majeurs à la natation : les besoins en oxygène et les bateaux. Le premier vous empêche de nager sous l'eau indéfiniment, et le deuxième provoque une mort instantanée s'ils vous percutent.







Parlons de l'usage des véhicules qui reprendront ce qui s'est fait dans Call of Duty Modern Warfare II, puisqu'on peut non seulement les pilotes, mais aussi réaliser quelques manoeuvres plus souples pour continuer à se battre. On peut par exemple se pencher par la fenêtre pour tirer avec les armes, changer de siège, monter sur le toit et ce, qu'importe que vous soyez passager ou conducteur. Idéal pour sauter sur un véhicule ennemi et le prendre par surprise. A noter que les véhicules ont également des dégâts plus réalistes, aec une gestion des dégâts plus poussée. Tirer sur les pneus d'un véhicule permet à son pilote de perdre les contrôles, tout comme faire sauter les portes fragilise la défense des ennemis à l'intérieur.







Néanmoins, il y a deux autres aspects à prendre en compte côté véhicules : le carburant et la capacité de réparer les dommages au véhicule. Le carburant apparaît sous la forme d'un compteur à côté des dégâts du véhicule et du compteur de passagers au bas de l'interface utilisateur. Nul besoin d'ailleurs de se soucier du coût à la pompe, le carburant peut être rempli soit avec des bidons d'essence trouvés sur la map, soit dans les stations-service. A noter qu'une fois qu'un véhicule tombe en panne de carburant, il ne fonctionne plus. Quant aux réparations, il est possible de changer les pneus en interagissant manuellement avec chaque pneu pour le remplacer. La gestion de ces deux fonctionnalités sera visiblement la clé de la survie dans les deux modes Battle Royale et DMZ.